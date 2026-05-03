Під час забігу збирали гроші для реабілітаційного центру

2−3 травня у Львові відбувся «NewRun Львів напівмарафон», в якому взяли участь близько 5 тисяч бігунів та бігунок з усієї України. У суботу провели дитячі забіги, а в неділю змагалися дорослі на різні дистанції – від кілометра до 21. Символічний маршрут подолали і ветерани на протезах та колісних кріслах. Про це повідомили у Львівській міськраді.

Забіг стартував від львівської опери. Учасники змагань вшанували загиблих хвилиною мовчання та виконали гімн України. Спершу побігли на найдовшу дистанцію у 21 км. Після цього стартували бігуни на 10, 5 та 1 км. Учасники були як професійні, так і новачки.

Напівмарафон мав такожі важливу соціальну місію: на платформі dobro.ua збирають гроші для підтримки спортивних ініціатив центру Unbroken, адаптації та реабілітації ветеранів через спорт. Зібрані кошти використають на призовий фонд для змагань Unbroken Games, які відбудуться наприкінці травня у Львові. Ветерани та ветеранки, що проходять реабілітацію в центрі Unbroken, теж символічно долучились до недільного забігу.

Також на напівмарафоні відбулась благодійна студентська миля, що обʼєднала 770 студентів.