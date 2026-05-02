У суботу, 2 травня, з нагоди Дня міста Львова ветерани війни, які проходять реабілітацію в Центрі Unbroken, пройшли урочистою кінною ходою під звуки козацького маршу. Військові виструнчилися перед ратушею, львівʼяни довго вітали їх оплесками. Разом з ними волонтери і родичі військовополонених згадали про побратимів, які перебувають у ворожому полоні. Під час виступу один з ветеранів згадав побратимів в окопах, загиблих та тих, що в полоні, і закликав до єдності і спільної роботи для перемоги. Після цього громада заспівала стрілецьку пісню «Ой у лузі червона калина», мелодію підхопив військовий оркестр. Також на площі перед ратушею підняли прапори військових та оборонних структур України. Прапор міста підняв військовий 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Микола Шот, який після складних травм і реабілітації вже їздить на автомобілі та став на лижі.

