Починаємо вболівати: повний розклад матчів на ЧС-2026 з футболу
Першими на поле вийдуть збірні Мексики та Південної Африки
Вже сьогодні, 11 червня, стартує грандіозне спортивне дійство, якого чекали чотири роки – чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії змагання відбуватимуться у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці, а участь в них візьмуть 48 команд, розбитих на 12 квартетів.
Відкриватиме Мундіаль поєдинок між збірними Мексики та Південної Африки. Стартовий свисток на «Естадіо Ацтека» в Мехіко пролунає о 22:00 за київським часом.
Географію турніру розтягнулася на декілька часових поясів, тож не всім вболівальникам в Україні буде комфортно дивитись ЧС-2026. Ідеальними по таймінгу будуть матчі на Східному узбережжі та в центральній частині Північної Америки (Нью-Йорк, Маямі, Торонто, Атланта). Стартові свистки там лунатимуть о 19:00, 20:00, 22:00 та 23:00. Ігри ж на Західному узбережжі (Лос-Анджелес, Ванкувер, Сіетл, Сан-Франциско) розпочинатимуться о 01:00, 02:00, 04:00 та 05:00 ранку за київським часом.
Календар матчів ЧС-2026Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Група А
- 11 червня, 22:00 – Мексика – ПАР
- 12 червня, 05:00 – Південна Корея – Чехія
- 18 червня, 19:00 – Чехія – ПАР
- 19 червня, 04:00 – Мексика – Південна Корея
- 25 червня, 04:00 – Чехія – Мексика
- 25 червня, 04:00 – ПАР – Республіка Корея
Група В
- 12 червня, 22:00 – Канада – Боснія і Герцеговина
- 13 червня, 22:00 – Катар – Швейцарія
- 18 червня, 22:00 – Швейцарія – Боснія і Герцеговина
- 19 червня, 01:00 – Канада – Катар
- 24 червня, 22:00 – Швейцарія – Канада
- 24 червня, 22:00 – Боснія і Герцеговина – Катар
Група C
- 14 червня, 01:00 – Бразилія – Марокко
- 14 червня, 04:00 – Гаїті – Шотландія
- 20 червня, 01:00 – Шотландія – Марокко
- 20 червня, 03:30 – Бразилія – Гаїті
- 25 червня, 01:00 – Марокко – Гаїті
- 25 червня, 01:00 – Шотландія – Бразилія
Група D
- 13 червня, 04:00 – США – Парагвай
- 14 червня, 07:00 – Австралія – Туреччина
- 19 червня, 22:00 – США – Австралія
- 20 червня, 06:00 – Туреччина – Парагвай
- 26 червня, 05:00 – Туреччина – США
- 26 червня, 05:00 – Парагвай – Австралія
Група E
- 14 червня, 20:00 – Німеччина – Кюрасао
- 15 червня, 02:00 – Кот-д'Івуар – Еквадор
- 20 червня, 23:00 – Німеччина – Кот-д'Івуар
- 21 червня, 03:00 – Еквадор – Кюрасао
- 25 червня, 23:00 – Кюрасао – Кот-д'Івуар
- 25 червня, 23:00 – Еквадор – Німеччина
Група F
- 14 червня, 23:00 – Нідерланди – Японія
- 15 червня, 05:00 – Швеція – Туніс
- 20 червня, 20:00 – Нідерланди – Швеція
- 21 червня, 07:00 – Туніс – Японія
- 26 червня, 02:00 – Туніс – Нідерланди
- 26 червня, 02:00 – Японія – Швеція
Група G
- 15 червня, 22:00 – Бельгія – Єгипет
- 16 червня, 04:00 – Іран –Нова Зеландія
- 21 червня, 22:00 – Бельгія – Іран
- 21 червня, 04:00 – Нова Зеландія – Єгипет
- 27 червня, 06:00 – Єгипет – Іран
- 27 червня, 06:00 – Нова Зеландія – Бельгія
Група H
- 15 червня, 19:00 – Іспанія – Кабо-Верде
- 16 червня, 01:00 – Саудівська Аравія – Уругвай
- 21 червня, 19:00 – Іспанія – Саудівська Аравія
- 22 червня, 01:00 – Уругвай – Кабо-Верде
- 27 червня, 03:00 – Кабо-Верде – Саудівська Аравія
- 27 червня, 03:00 – Уругвай – Іспанія
Група I
- 16 червня, 22:00 – Франція – Сенегал
- 17 червня, 01:00 – Ірак – Норвегія
- 22 червня, 00:00 – Франція – Ірак
- 23 червня, 03:00 – Норвегія – Сенегал
- 26 червня, 22:00 – Норвегія – Франція
- 26 червня, 22:00 – Сенегал – Ірак
Група J
- 17 червня, 04:00 – Аргентина – Алжир
- 17 червня, 07:00 – Австрія – Йорданія
- 22 червня, 20:00 – Аргентина – Австрія
- 23 червня, 06:00 – Йорданія – Алжир
- 28 червня, 05:00 – Алжир – Австрія
- 28 червня, 05:00 – Йорданія – Аргентина
Група K
- 17 червня, 20:00 – Португалія – ДР Конго
- 18 червня, 05:00 – Узбекистан – Колумбія
- 23 червня, 20:00 – Португалія – Узбекистан
- 24 червня, 05:00 – Колумбія – ДР Конго
- 28 червня, 02:30 – Колумбія – Португалія
- 28 червня, 02:30 – ДР Конго – Узбекистан
Група L
- 17 червня, 23:00 – Англія – Хорватія
- 18 червня, 02:00 – Гана – Панама
- 23 червня, 23:00 – Англія – Гана
- 24 червня, 02:00 – Панама – Хорватія
- 27 червня, 23:59 – Панама – Англія
- 27 червня, 23:59 – Хорватія – Гана
Нагадаємо, до плейоф вийдуть збірні, які посядуть першу та другу сходинки у квартеті, а також 8 найкращих команд, які фінішують третіми. Вперше на ЧС гратиметься стадія 1/16 фіналу (на 32 команди) – саме з цього моменту стартують матчі на виліт.
Плейоф стартує 28 червня, а фінал відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі) на «Мет-Лайф Стедіум», що вміщує 82,5 тисяч глядачів.