Для Мессі та Роналду цей ЧС-2026 стане останнім в кар'єрі

Вже у четвер, 11 червня, стартує головна спортивна подія літа – чемпіонат світу 2026 року з футболу. Мундіаль відбудеться одразу в трьох країна – США, Канаді та Мексиці. Вперше на світовій першості зіграють одразу 48 збірних – команди будуть розбиті на 12 груп.

З кожного квартету в 1/16 фіналу вийдуть по дві команди. Також до наступного етапу потрапить вісім найкращих збірних, які фінішують на третьому місці.

Де дивитись матчі ЧС-2026

Офіційним транслятором чемпіонату світу з футболу 2026 року в Україні є медіасервіс MEGOGO – він покаже всі 104 гри турніру. Трансляції супроводжуватимуться коментуванням українською мовою. Також у планах понад 90 навколоматчевих студій.

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Варто зазначити, що трансляції будуть доступні на різних пристроях: на мобільних телефонах, у веб-версії та на Smart TV. Усі ігри будуть ексклюзивно доступні за підписками «Спорт» і в пакетах MEGOPACK. Матчі розмістять у розділі «Футбол» категорії «Спорт», а також на каналах «MEGOGO Футбол Перший», «MEGOGO Футбол Другий» і «MEGOGO Футбол Третій».

Які матчі ЧС-2026 будуть безкоштовними?

Частина поєдинків Мундіалю буде безплатною – на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у Т2 та кабельних мережах. Вболівальники матимуть змогу переглянути одне обране протистояння кожного ігрового дня протягом усього змагання. Першим таким стане матч-відкриття турніру.

Крім того, у вільному доступі всі українські фанати зможуть наживо подивитися вирішальні стадії: два чвертьфінали, обидва півфінальні протистояння, поєдинок за третє місце та сам фінал. Для решти ігор потрібна передплата «Спорт» або «MEGOPACK».

Коли і де відбудеться ЧС-2026?

Світова першість відбуватиметься з 11 червня по 19 липня 2026 року. Через велику різницю в часі більшість поєдинків транслюватимуться вночі або рано вранці за київським часом.

Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко на «Естадіо Ацтека». В цьому поєдинку між собою зійдуться представники групи А – Мексика та Південа Африка (також у квартеті гратимуть Чехія та Південна Корея). Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. Цікаво, що мексиканці та південноафриканці вже відкривали Мундіаль – у 2010 році ці збірні провели перший матч на ЧС у Південній Африці, який завершився з рахунком 1:1.

Фінальний матч турніру відбудеться 19 липня в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі) на «Мет-Лайф Стедіум», що вміщує 82,5 тисяч глядачів.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка у 2022 році в серії пенальті перемогла у фіналі Францію. Збірна України під керівництвом Сергія Реброва не змогла пробитися на ЧС-2026, програвши у півфіналі відбору Швеції (1:3).