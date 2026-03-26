Збірна України зазнала прикрої поразки від Швеції і втратила шанс вийти на ЧС-2026
Підопічні Сергія Реброва гучно провалились у матчі зі скандинавами
Відмовився стати росіянином, судився з «Шахтарем» і поставив на коліна АПЛ.
Цікаві факти про Олександра Зінченка, які ви могли не знати ZAXID.NET
-
Підкорив АПЛ, Бундеслігу і серця мільйонів українців.
Цікаві факти про Андрія Ярмоленка, які ви могли не знати ZAXID.NET
-
Перший для України «Золотий м'яч», кінець карʼєри Мілевського і три біляші.
Цікаві факти про Олега Блохіна, які ви могли не знати ZAXID.NET
У четвер, 26 березня, збірна України у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 зустрічалась зі Швецією. Номінально домашній для «синьо-жовтих» поєдинок відбувався в іспанському місті Валенсія на «Естадіо Сьютат де Валенсія» і завершився повним фіаско.
Відбір до ЧС-2026, 1/2 фіналу кваліфікації
Україна – Швеція – 1:3
Голи: Пономаренко, 90 – Дьокереш, 6, 51, 73 (п.)
Фактично перший небезпечний момент у матчі завершився голом у ворота українців. Нюргрен отримав м'яч ліворуч у штрафному і прострілив на дальню стійку – Дьокереш вибіг з-за спини Бондаря та з метра переправив сферу у сітку.
Попри швидкий гол Швеція продовжила створювати моменти біля наших воріт. Гін пробив головою після кутового з правого флангу – вище воріт. Гудмундссон гостро навісив із лівого флангу, але Миколенко встиг вибити за межі поля. «Синьо-жовті» огризнулись неоковирним ударом Циганкова з правого флангу – дуже неточно.
На 19-й хвилині українці мали чи не найреальніший шанс зрівняти: Ванат на ближній стійці підставляв ногу після прострілу Миколенка з лівого флангу – м'яч прошмигнув в сантиметрах від воріт.
В середині тайму вже шведи пошкодували суперника: Гудмундссон легко втік від Тимчика, увірвався у штрафний і закручував низом у дальній кут. До гола бракувало зовсім трохи.
Другий тайм розпочався з пожеж біля воріт збірної України. Трубін врятував, відбивши удар впритул після кутового. За мить Гудмундссон з меж штрафного низом стріляв у дальній кут – повз стійку.
А далі був другий гол у ворота «синьо-жовтих»: Забарний дозволив м'ячу перелетіти через нього, Дьокереш підхопив сферу, пройшов до лінії штрафного і пробив низом у дальній кут.
На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Швеція довершила розгром України. Дьокереш обіграв Забарного і виходив сам на сам – Трубін збив форварда і той з пенальті записав до свого доробку хет-трик.
На останній хвилині матчу дебютант збірної України Матвій Пономаренко зумів розмочити рахунок, забивши свій перший гол за національну команду.
Зрештою, все завершилось перемогою збірної Швеції. Україна втратила можливість поїхати на ЧС-2026, який відбудеться з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде дебютна світова першість, у якій візьмуть участь 48 збірних (з 1998-го по 2022-й роки на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами).
Цікаві факти про Олександра Зінченка, які ви могли не знати ZAXID.NET
Цікаві факти про Андрія Ярмоленка, які ви могли не знати ZAXID.NET