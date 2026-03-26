«Синьо-жовті» вшосте не змогли пробитись на Мундіаль через стикові матчі

У четвер, 26 березня, збірна України у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 зустрічалась зі Швецією. Номінально домашній для «синьо-жовтих» поєдинок відбувався в іспанському місті Валенсія на «Естадіо Сьютат де Валенсія» і завершився повним фіаско.

Відбір до ЧС-2026, 1/2 фіналу кваліфікації

Україна – Швеція – 1:3

Голи: Пономаренко, 90 – Дьокереш, 6, 51, 73 (п.)

Фактично перший небезпечний момент у матчі завершився голом у ворота українців. Нюргрен отримав м'яч ліворуч у штрафному і прострілив на дальню стійку – Дьокереш вибіг з-за спини Бондаря та з метра переправив сферу у сітку.

Попри швидкий гол Швеція продовжила створювати моменти біля наших воріт. Гін пробив головою після кутового з правого флангу – вище воріт. Гудмундссон гостро навісив із лівого флангу, але Миколенко встиг вибити за межі поля. «Синьо-жовті» огризнулись неоковирним ударом Циганкова з правого флангу – дуже неточно.

На 19-й хвилині українці мали чи не найреальніший шанс зрівняти: Ванат на ближній стійці підставляв ногу після прострілу Миколенка з лівого флангу – м'яч прошмигнув в сантиметрах від воріт.

В середині тайму вже шведи пошкодували суперника: Гудмундссон легко втік від Тимчика, увірвався у штрафний і закручував низом у дальній кут. До гола бракувало зовсім трохи.

Другий тайм розпочався з пожеж біля воріт збірної України. Трубін врятував, відбивши удар впритул після кутового. За мить Гудмундссон з меж штрафного низом стріляв у дальній кут – повз стійку.

А далі був другий гол у ворота «синьо-жовтих»: Забарний дозволив м'ячу перелетіти через нього, Дьокереш підхопив сферу, пройшов до лінії штрафного і пробив низом у дальній кут.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Швеція довершила розгром України. Дьокереш обіграв Забарного і виходив сам на сам – Трубін збив форварда і той з пенальті записав до свого доробку хет-трик.

На останній хвилині матчу дебютант збірної України Матвій Пономаренко зумів розмочити рахунок, забивши свій перший гол за національну команду.

Зрештою, все завершилось перемогою збірної Швеції. Україна втратила можливість поїхати на ЧС-2026, який відбудеться з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде дебютна світова першість, у якій візьмуть участь 48 збірних (з 1998-го по 2022-й роки на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами).