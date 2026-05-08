«Карпати» поступились «Кривбасу» і перервали свою феноменальну безпрограшну серію
«Зелено-білі» тримали свої ворота недоторканими 7 матчів поспіль
У п’ятницю, 8 травня, «Карпати» в межах 27-го туру УПЛ на виїзді зустрічались з «Кривбасом». Втрата концентрації в середині тайму призвела до гола, а відповісти результативно і бодай зрівняти львів’яни так і не змогли.
УПЛ, 27-й тур
«Карпати» (Львів) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 1:0
Гол: Сек, 32
Вже на 4-й хвилині «Карпати» мали шанс вийти вперед: Алькаїн прорвався правим флангом, увійшов у штрафний, але його простріл заблокував захисник «Кривбаса». Згодом Лях спробував щастя ударом з-за меж карного – значно вище воріт. В середині тайму Костенко відкрився під передачу по центру і виходив на побачення з голкіпером, але арбітр свиснув офсайд.
А потім був гол «Кривбаса»! Юрчец втримав м’яч на правому фланзі, прострілив у штрафний, троє захисників «Карпат» не влучили по м’ячу, який прилетів на дальню стійку до Сека – замкнути у порожні ворота було ділом техніки.
По перерві Костенко у штрафному прокинув м'яч повз воротаря, але не став бити і віддав у центр – Карабін махнув повз сферу.
На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Мірошніченко цілив у дальній кут, однак Кемкін в останній момент встиг зреагувати. За мить кіпер «Кривбаса» вдруге врятував свою команду, потягнувши удар низом після стрімкої контратаки. Одразу ж Карабін у штрафному змістився ближче до центру і стрільнув – сфера після рикошету вийшла на кутовий.
Зрештою, все завершилось мінімальною поразкою «левів». «Карпати» після 27-ми турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ на дев’ятій сходинці, маючи у своєму доробку 37 очок. «Кривбас» набрав 44 пункти і піднявся на шосте місце.