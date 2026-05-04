«Жовто-чорні» знову програли в футбол

У понеділок, 4 травня, 26-й тур УПЛ закривав матч між «Рухом» і «Зорею». Відступати «жовто-чорним» було нікуди – команда бовталась у зоні перехідних матчів і ризикувала напряму вилетіти у Першу лігу.

УПЛ, 26-й тур

«Рух» (Львів) – «Зоря» (Луганськ) – 1:2

Голи: Невеш, 21 – Попара, 60, Будківський, 85

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі створив «Рух» на 11-й хвилині: Таллес отримав м'яч у штрафному, обіграв двох суперників і пробив з гострого кута. Голкіпер відбив, але арбітр свиснув офсайд у Невеша.

За десять хвилин львів’яни вийшли вперед: Притула отримав передачу на правому фланзі, прострілив у карний майданчик і Невеш з лінії воротарського замкнув повз Сапутіна.

В середині тайму Попара втік на побачення з Геретою, але не зміг обіграти воротаря «Руха». Господарі огризнулись ударами Кітели та Бойка – неточно. Незадовго до перерви Таллес стріляв метрів з 20-ти під поперечину – Сапутін перевів на кутовий.

Після відпочинку «Зоря» зрівняла: Бойко помилився поблизу штрафного, фактично подарувавши м’яч Попарі, той рвонув до воріт і з лінії штрафного поцілив під дальню стійку.

За 10 хвилин до завершення зустрічі Герета врятував «Рух» від вірного гола: м'яч у штрафному майданчику несподівано відскочив до Мічина і той бив з 11 метрів. А потім луганці збільшили свою перевагу: Горбач зробив навіс з лівого флангу, Пердута головою скинув м'яч у центр, а Будківський проштовхнув м'яч у ворота.

«Зоря» набрала 38 очок і піднялась на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Рух» з 20-ма пунктами чотирнадцятий.