Гравці дорослої команди «жовто-чорних»

Керівництво «Руху» вирішило зберегти дорослу команду, яка, однак, виступатиме на новому рівні.

У коментарі «ТаТоТаке», власник та засновник «Руху» Григорій Козловський заявив, що не розпустить команду, але з наступого сезону вона виступатиме у Другій лізі. Академія клубу повністю зберігає свою поточну структуру, але її чекає ребрендинг.

Також Козловський офіційно оголосив, що «Рух» не братиме участі у стикових матчах за право грати в УПЛ в сезоні 2026/27.

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату «жовто-чорні» фінішували на чотирнадцятій сходинці, набрали 21 очко і мали боротись за збереення прописки в еліті через перехідні матчі – суперником львів’ян мав стати або «Лівий Берег», або «Чорноморець».

Очікується, що місце «Руху» в стикових матчах посяде «Олександрія», яке ще раніше вилетіла в Першу лігу.

Як повідомляє телеграм-канал «INSIDE UPL», замість ФК «Рух» буде створено новий спортивний клубу – СК «Галіція». Він базуватиметься на академії «Руху» та виступатиме у Другій лізі. СК «Галіцію» будуть використовувати як платформу для розвитку молодих талантів з подальшим переходом у «Карпати».

Розвитком академії «Руху» і надалі буде займатися Григорій Козловський, а СК «Галіцією» буде опікуватися президент «Карпат» Володимир Матківський.