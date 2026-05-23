Бруніньйо забив останній гол «зелено-білих» у сезоні 2025/26

У суботу, 23 травня, «Карпати» в останньому 30-му турі УПЛ на стадіоні «Україна» приймали «Зорю». Обидві команди вже вирішили всі свої завдання і йшли в турнірній таблиці одна за одною – луганці випереджали львів’ян на 2 пункти. Однак, попри фактично товариський статус матчу, суперники вирішили не відбувати номер і влаштували справжню зарубу.

УПЛ, 30-й тур

«Карпати» (Львів) – «Зоря» (Луганськ) – 1:2

Голи: Бруніньйо, 30 – Вантух, 73, Яніч, 90

Вже на 2-й хвилині Домчак врятував «Карпати» після удару Слесара, який з 11-ти метрів замикав простріл у штрафний. Господарі огризнулись небезпечним стандартом і вже Сапутіну не без проблем довелось кулаками переводити м’яч в аут.

«Шоу» продовжилось і Домчаку вдруге довелось рятувати «левів»: Слесар перехопив пас Чебера назад, протаранив захист, вийшов сам на сам – Назар у напівшпагаті продемонстрував справжній клас. Згодом Костенко закручував у дальній кут, але бракувало точності. За мить Бабогло головою замикав навіс з кутового від Мірошніченка – сфера пройшла над поперечиною.

В середині тайму Лях нарешті пробив оборону «Зорі», але Бруніньйо перебував в офсайді, тож взяття воріт не зарахували. А вже за трохи сам бразилець з декількох метрів розстріляв ворота Сапутіна.

На останніх хвилинах тайму Башіч сильно пробив зі штрафного по центру, але знову на висоті був Домчак.

По перерві «Зоря», здавалось, полетить відігруватись, але «Карпати» швидко збили атакувальний запал суперника. А потім Бруніньйо ледь не оформив дубль: перехопивши сферу поблизу штрафного він обігрався з Чебером і бив впритул – Сапутів видав розкішний сейв.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки рахунок став 1:1: Вантух з лінії карного вирішив пробити у дальній кут, Домчак через частокіл ніг оборонців не побачив моменту удару і стрибнув з запізненням.

До слова ЗМІ активно пишуть, що Роман, для якого цей гол став 5-м в сезоні, влітку вільним агентом приєднається саме до «Карпат».

Кінцівку матчу команди провели в обопільних атаках, але забити вдалося лише луганцям. Після навісу зі стандарту у штрафний Яніч головою прокинув м’яч повз Домчака.

«Зоря» набрала 46 очок і завершила сезон на восьмій сходинці, «Карпати» з 41-м пунктом фінішували дев’ятими.