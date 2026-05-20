Віталій Буяльський – автор дубля у ворота «Чернігова»

У середу, 20 травня, у Львові на стадіоні «Арена Львів» відбувся фінал Кубка України, в якому зійшлись представник Першої ліги «Чернігів» та київське «Динамо». На перерву команди пішли за рівного рахунку і в повітрі запахло сенсацією. На жаль, продовжити казку чернігівці не змогли – два голи по перерві поховали їхні шанси на трофей і дебютний вихід у єврокубки.

Кубок України, фінал

«Чернігів» (Чернігів) – «Динамо» (Київ) – 1:3

Голи: Романченко, 34 – Буяльський, 26, 53, Ярмоленко, 70

На початку зустрічі Буяльський небезпечно віддавав у штрафний майданчик на Шапаренка, але той не зміг пробити з гострого кута. Згодом Пономаренко головою замикав навіс з лівого флангу у дальній кут – кіпер «Чернігова» забрав. На 13-й хвилині Буяльський відрив рахунок у матчі, реалізувавши вихід сам на сам, але VAR сигналізував про офсайд.

Кияни продовжили атакувати: спочатку Шола пробив прямо у воротаря, а за мить Волошин стрільнув над поперечиною. Розкішний шанс забити мав Бражно, однак влучив у поперечину.

В середині тайму Буяльський вдруге розпакував ворота суперника, цього разу без претензій від арбітра – капітан «Динамо» з району одинадцятиметрової позначки потужним замиканням ледь не порвав сітку воріт. Та не минуло і 10 хвилин як «Чернігів» зрівняв: Шалфєєв навісив зі стандарту з лівого флангу і Романченко головою влучно замкнув повз кіпера.

Одразу по перерві Буяльський оформив дубль: Караваєв прострілив у штрафний на Шапаренка, той прокинув далі на Пономаренко і Матвій п’ятою викотив під удар Віталію.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки «біло-сині» зняли питання щодо переможця: Ярмоленко обігрався з Герреро і зблизької відстані закотив у правий кут. Бодай скоротити «Чернігів» так і не зміг.

Таким чином, «Динамо» стало володарем Кубка України сезону 2025/26 і учасником кваліфікації Ліги Європи. До слова, це 14-та перемога киян в Кубку і перша з 2021-го року.