Олександр Усик проти Ріко Верховена

У четвер, 21 травня, український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 1 КО) провели фінальну пресконференцію перед поєдинком. Спортсмени поспілкувались з представниками ЗМІ та зійшлись у черговій дуелі поглядів.

«Я поважаю всіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Той, хто навчається боксу, кікбоксингу, боротьбі – це надзвичайні, хоч і божевільні люди. Поважаю всіх своїх суперників, але це важкий вид спорту», – сказав Усик.

Українець не наважився робити прогноз щодо тривалості поєдинку. «Не люблю багато говорити, я більше скажу в суботу, ви все побачите на ринзі. Скільки раундів триватиме бій? Я не можу сказати, можливо всі дванадцять, ми все побачимо», – додав Олександр.

Свою повагу до суперника висловив і Верховен. «Ми з Усиком обидва батьки; я люблю кікбоксинг, а він – бокс. Але ми обидва любимо бої. Він був абсолютним чемпіоном у крузервейті, тепер – у гевівейті. Я поважаю будь-які почуття щодо суперника. Знаю, на що треба піти і переступити, щоб ступити на ринг», – заявив нідерландець.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ріко зізнався, що хотів би здобути перемогу над Усиком рішенням суддів, щоб ні в кого не було зайвих запитань.

А потім була дуель поглядів. Як і першого разу, все обійшлось без ексцесів: обидва бійці довго дивились один одному у вічі, аж поки відомий промоутер Едді Хірн не закрив долонею очі Верховену, припинивши «зоровий поєдинок». Спортсмени потиснули руки і розійшлись як справжні джентельмени.

Нагадаємо, бій між Усиком та Верховеном відбудеться у суботу, 23 травня, за правилами боксу. Унікальна подія відбудеться в Єгипті на спеціально побудованій арені біля пірамід Гізи. На кону стоятимуть титул WВС та спеціальний пояс «Король Нілу».