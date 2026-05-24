Олександр Усик переміг Ріко Верховена на 11 раунді

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, який програв у бою Олександру Усику, оскаржить результат бою. Про це він заявив у неділю, 24 травня, на своїй сторінці в інстаграмі.

Він повідомив, що офіційний протест щодо результатів бою його команда подала під час дороги до аеропорту.

«Правила мають значення лише тоді, коли ними користуються в найпотрібніший момент», – написав Верховен.

Нагадаємо, вночі 24 травня на арені в Гізі відбувся бій Олександра Усика та Ріко Верховена. В 11 раунді рефері завершив поєдинок технічним нокаутом Верховена. Перемога над Верховеном стада 25-тою у професійній кар'єрі Усика (25-0, 15 КО). Також він вшосте поспіль після переходу в гевівейт успішно провів захист чемпіонських титулів.

Rico Verhoeven just had his win over Oleksandr Usyk STOLEN by the ref️



Dominating Usyk as a 1-0 boxer and they stop the fight AFTER THE BELL️#UsykRico pic.twitter.com/eWN5lHRgON — Combat Casuals (@Combat_Casuals) May 23, 2026

Зазначимо, для українця цей бій став одним з найскладніших в його кар'єрі. На момент завершення бою, згідно з записками суддів, лідирував Верховен – один суддя вважав, що той має перевагу, а решта фіксувала нічию. Також Верховен мав незначну перевагу за статистикою ударів.

Попри технічний нокаут, Ріко Верховен одразу розкритикував рефері, який вирішив достроково завершити поєдинок. На думку кікбоксера, той мав дозволити бою пройти повну дистанцію у 12 раундів.