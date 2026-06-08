Костюк та Олійникова оновили особисті рекорди, падіння Світоліної: оновлений рейтинг WTA
Сенсаційна фіналістка Ролан Гаррос 2026 Мая Хвалінська подолала одразу 93 щаблі і стала 21-ю
Завдяки дебютному виходу у півфінал Ролан Гаррос 2026 Марта Костюк зробила найбільший ривок з-поміж усіх українських тенісисток. 23-річна киянка встановила особистий рекорд, піднявшись одразу на три сходинки, і посідає тепер 12-те місце.
Еліна Світоліна залишилась першою ракеткою України, однак, попри вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції, втратила одну позицію і стала восьмою.
Рекордної рейтингової позиції досягла Олександра Олійникова, яка на Ролан Гаррос дійшла до третього кола. Головна борчиня з WTA піднялась одразу на 14 позицій і тепер посідає 51-ше місце. Також у топ-100 найкращих закріпилась Дар’я Снігур (84).
Натомість погіршили своє становише Даяна Ястремська (49), Юлія Стародубцева (57), Ангеліна Калініна (69) та Вероніка Подрез (145).Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Щодо топ-10, то тут варто згадати про падіння минулорічної чемпіонки Ролан Гаррос Коко Гофф – американка опустилась з четвертого на сьоме місце. А також шалений стрибок фіналістки цьогорічного паризького мейджора Маї Хвалінської – полька подолала одразу 93 щаблі і стала 21-ю.
Рейтинг WTA (станом на 8 червня 2026 року):
- 1. Аріна Соболенко (Білорусь) – 9090
- 2. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143
- 3. Іга Свьонтек (Польща) – 6733
- 4. Джессіка Пегула (США) – 6056 (+1)
- 5. Аманда Анісімова (США) – 5848 (+1)
- 6. Мірра Андрєєва (Росія) – 5751 (+2)
- 7. Коко Гофф (США) – 4879 (-3)
- 8. Еліна Світоліна (Україна) – 4315 (-1)
- 9. Вікторія Мбоко (Канада) – 3670
- 10. Кароліна Мухова (Чехія) – 3438
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- 12. Марта Костюк (Україна) – 3157 (+3)
- 49. Даяна Ястремська (Україна) – 1126 (-4)
- 51. Олександра Олійникова – 1120 (+14)
- 57. Юлія Стародубцева (Україна) – 1063 (-2)
- 69. Ангеліна Калініна (Україна) – 965 (-9)
- 84. Дар’я Снігур (Україна) – 889 (+9)
- 145. Вероніка Подрез – 530 (-3)
- 249. Катаріна Завацька – 283 (+21)
- 337. Анастасія Соболєва (Україна) – 192 (-41)
- 440. Єлизавета Котляр – 131 (+2)
- 553. Валерія Страхова – 92 (-8)