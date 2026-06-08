Марта Костюк

Завдяки дебютному виходу у півфінал Ролан Гаррос 2026 Марта Костюк зробила найбільший ривок з-поміж усіх українських тенісисток. 23-річна киянка встановила особистий рекорд, піднявшись одразу на три сходинки, і посідає тепер 12-те місце.

Еліна Світоліна залишилась першою ракеткою України, однак, попри вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції, втратила одну позицію і стала восьмою.

Рекордної рейтингової позиції досягла Олександра Олійникова, яка на Ролан Гаррос дійшла до третього кола. Головна борчиня з WTA піднялась одразу на 14 позицій і тепер посідає 51-ше місце. Також у топ-100 найкращих закріпилась Дар’я Снігур (84).

Натомість погіршили своє становише Даяна Ястремська (49), Юлія Стародубцева (57), Ангеліна Калініна (69) та Вероніка Подрез (145).

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Щодо топ-10, то тут варто згадати про падіння минулорічної чемпіонки Ролан Гаррос Коко Гофф – американка опустилась з четвертого на сьоме місце. А також шалений стрибок фіналістки цьогорічного паризького мейджора Маї Хвалінської – полька подолала одразу 93 щаблі і стала 21-ю.

Рейтинг WTA (станом на 8 червня 2026 року):