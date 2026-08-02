Українська тенісистка Олександра Олійникова у суботу, 1 серпня, повідомила, що була змушена відмовитися від проведення благодійного аукціону, грошіз якого планували спрямувати на потреби українських військових. За її словами, причиною стало рішення Асоціації жіночого тенісу (WTA).

Олійникова разом з українською спільнотою в Торонто планувала провести благодійний аукціон, під час якого розігрувалися путівки Player's Guest. Отримані гроші мали передати окремому полку безпілотних систем «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ.

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Втім, напередодні турніру WTA 1000 у Торонто тенісистка заявила про скасування ініціативи. За словами Олійникової, WTA розцінила формат аукціону як порушення правил щодо продажу акредитацій, хоча, як вона наголосила, розігрувався лише «Сертифікат почесного благодійника», який не пов'язаний із самою акредитацією.

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«Запросити ж цих людей як своїх особистих гостей було виключно моїм власним бажанням – як знак подяки тим, хто допомагає захистити й моє життя також», – пояснила спортсменка.

Тенісистка також різко розкритикувала позицію WTA, заявивши, що організація допускає благодійні ініціативи іншого характеру, але не підтримала збір коштів для українських військових.

«Ми постійно бачимо на турнірах WTA запрошених благодійників, які роздають вітаміни вагітним жінкам в Африці. Але люди, які допомагають рятувати життя українців, для WTA, очевидно, небажані», – написала вона.

Олійникова також заявила, що у турнірах WTA продовжують виступати тенісистки, які, за її словами, відкрито підтримують російську владу та осіб, причетних до агресії проти України.

«Але тут WTA чомусь не бачить жодної проблеми і спокійно надає таким персонам платформу для здобуття публічності та заробітку. Попри те що такі дії російських гравців мають ціль мотивувати росіян убивати людей в Україні і несуть пряму загрозу моєму життю», – наголосила спортсменка.

Вона висловила сподівання, що українська діаспора та місцеві вболівальники в Торонто дадуть належну оцінку рішенню WTA.

«WTA, щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми», – підсумувала Олійникова.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах набуло розголосу відео, на якому українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок танцюють на весіллі Дарії Касаткіної поруч із російськими спортсменками під пісню «Люби меня, люби». Серед присутніх були, зокрема, Мірра Андрєєва, яка торік отримала державну нагороду від Владіміра Путіна за виступ на Олімпіаді, та Анастасія Павлючєнкова, батько якої організовував у Росії турнір пам'яті загиблих в Україні найманців ПВК «Вагнер».

Після хвилі критики Стародубцева та Кіченок заявили, що їхня підтримка України залишається незмінною. За їхніми словами, вони відвідали весілля, щоб привітати свою подругу Дарію Касаткіну, яка відкрито засудила російську агресію проти України, а не через інших гостей заходу.