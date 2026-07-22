Надія Кіченок і Юлія Стародубцева

Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок нарешті прокоментували спільні танці з російськими тенісистками на весіллі ексросіянки Дарії Касаткіної в Афінах. Нагадаємо, Касаткіна публічно засудила війну Росії проти України та нещодавно змінила громадянство на австралійське, після чого українські тенісистки знову почали тиснути їй руку після матчів. Проте на її весіллі були присутні інші російські тенісистки, які підтримують політику Путіна, і Стародубцева та Кіченок танцювали поруч з ними під російські пісні, що й викликало обурення українських вболівальників.

Обидві тенісистки зазначили, що їхня підтримка України є незмінною, а на весілля вони прийшли, щоб підтримати подругу – Дарію Касаткіну, яка публічно засудила російську агресію проти України, – а не її гостей.

«Ще до того, як я здобула свою першу позицію в рейтингу WTA чи отримала хоч якусь публічну трибуну – я відкрито виступала на захист України, привертала увагу до ситуації та допомагала в інші способи. Дарія Касаткіна моя подруга і вона, одна з дуже не багатьох, хто з перших днів війни засуджувала Росію і підтримувала Україну. Крім того, вона нещодавно взяла австралійське громадянство і більше не виступає за Росію. Я хотіла розділити з нею цей щасливий день і відсвяткувати її весілля. Я розумію, що є люди не задоволені присутністю окремих гостей, але я на цьому весіллі була заради своєї подруги, а не заради її гостей», – написала Юлія Стародубцева.

Вона додала, що її рідне місто Нова Каховка – окуповане, і вона не може повернутися додому. Будинки її бабусь та дідусів зруйновані обстрілами, а її власний – пошкоджений ракетними уламками і розграбований. Її дідусь пролежав 15 днів у комі після нещодавнього удару дрона по автомобілю.

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«Хотілось би дуже підкреслити, що я б ніколи не була б друзями з будь-ким, хто в якомусь сенсі підтримує те, що відбувається в Україні», – зазначила Стародубцева у своєму інстаграмі.

«Я бачу вашу реакцію і розумію, чому відео, яке ви побачили, викликало обурення та розчарування. Мені справді шкода і соромно. Розумію, що відповідальність за мої дії лежить виключно на мені. Це було весілля моєї подруги Дарії, яка відкрито засуджує російську агресію проти України, публічно висловлює свою позицію та змінила громадянство. Для мене важливо, щоб цей контекст також був відомий.

Від початку повномасштабного вторгнення я допомагала нашій країні та нашим військовим, продовжую робити це зараз і робитиму надалі. Мені боляче усвідомлювати, що один мій вчинок міг поставити під сумнів усе, що я робила протягом цих років, і змусити когось засумніватися в моїй позиції», – зазначила у своєму дописі Надія Кіченок.

Нагадаємо, соцмережі підірвало відео, на яких Юлія Стародубцева та Надія Кіченок танцюють поруч із російськими тенісистками під російську пісню «Люби меня, люби». Серед них були, зокрема, Мірра Андрєєва, яка торік отримала від Володимира Путіна державну нагороду за виступ на Олімпіаді, та Анастасія Павлючєнкова, батько якої проводив у Росії турнір, присвячений пам’яті загиблих в Україні найманців ПВК «Вагнер».