БК «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» став найдорожчою спортивною франшизою в історії США, повідомляє ESPN. Клуб НБА продали за 12 мільярдів доларів.

Попередній рекорд також належав каліфорнійській команді – рік тому її придбав власник холдингу TWG Global Марк Волтер за 10 мільярдів.

Покупцями «Лейкерс» стали американські бізнесмени Боб Айгер та Джош Кушнер. Останній – молодший брат Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Цікаво, що раніше Кушнер і Айгер брали участь у процесі розширення НБА в Лас-Вегасі, але зненацька вирішили зробити агресивну пропозицію щодо купівлі «Лейкерс».

Кушнер – не новачок у баскетболі. Раніше був міноритарним власником команди «Мемфіс Гріззліс», а минулого року придбав менше 5% акцій «Майамі Хіт». Його дружина, супермодель Карлі Клос, володіє часткою в баскетбольному клубі «Нью-Йорк Ліберті» (WNBA). Окрім того, Кушнер – саме той бізнесмен, якому Джанні Інфантіно (президент ФІФА) планував продати права на проведення чемпіонатів світу з футболу.

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До слова, ціна за «Лос-Анджелес Лейкерс» майже вдвічі перевищила суму попередньої найбільшої угоди в американському спорті – продажу «Бостон Селтікс» за 6,1 млрд доларів.

За підсумками минулого сезону НБА-2025/26 «Лейкерс» під керівництвом Джея Реддіка стали четвертими у таблиці Західної конференції (53 перемоги та 29 поразок). У розіграші плейоф команда зійшла з дистанції у півфіналі конференцій, програвши у серії «Оклахома-Сіті Тандер» (0:4).