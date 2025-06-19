Сім'я Басс володіла клубом з 1979 року

Баскетбольний клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» вперше за 40 років змінить власника, повідомляє Reuters. Сім'я Басс, яка володіє командою НБА з 1979 року, продасть контрольний пакет акцій клубу американському мільярдеру Марку Волтеру – генеральному директору та голові холдингу TWG Global.

Сума операції оцінюється приблизно в 10 мільярдів доларів, що стане абсолютним світовим рекордом в історії спорту. Для порівняння, продаж іншої легендарної баскетбольної франшизи, «Бостон Селтікс», у 2023 році був оцінений у 6,05 мільярда доларів.

Цікаво, що свого часу Джеррі Басс купив «Лейкерс» за 67,5 мільйонів. Після його смерті у 2013 році команда перейшла у спадок його дітям – 66% розподілилися між шістьма дітьми в рівній кількості, а Джинні Басс очолила клуб.

Згідно з договором, поточні власники «Лос-Анджелеса» збережуть за собою міноритарну частку акцій (понад 15%) на певний період. Окрім цього, Джині продовжить керувати клубом ще щонайменше декілька років.

Марк Волтер є генеральним директором та головою ради директорів компанії TWG Global. У його власності також інші спортивні організації: «Лос-Анджелес Доджерс» з MLB, «Лос-Анджелес Спаркс» з жіночої НБА та автогоночна команда Кадилак.

Нагадаємо, «Лос-Анджелес Лейкерс» – одна з найтитулованіших команд НБА, яка виграла чемпіонат 17 разів. У поточному сезоні Лейкерс невдало зіграли у плейoф – вже у першому раунді вони програли «Міннесоті» у серії до чотирьох перемог з рахунком 1:4.