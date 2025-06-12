Вадим Шахрайчук ще не сказав свого останнього слова в хокеї

12 червня своє 51-річчя відзначає легендарний український хокеїст та тренер Вадим Шахрайчук. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя фахівця, який після завершення кар’єри гравця успішно працює і на тренерській ниві.

Перші кроки до слави

Вадим Шахрайчук народився в Києві. Виступав на позиції ударного силового центрфорварда. На дорослому рівні дебютував у складі столичної ШВСМ (1991), а за рік перейшов у «Сокіл». Після чотирьох сезонів у складі киян (1992-1996) переїхав до Росії, де захищав кольори казанського АК «Барс» (1996-1997).

Далі був вояж у німецький «Айс Тайгерс» з Нюрнберга (1997-2000), звідки він зі срібними медалями знову повернувся до країни-терористки – виступав за омський «Авангард» (2000-2001), ярославський «Локомотив» (2001-2002) та московський «Спартак» (2002-2003).

Кубок європейських чемпіонів як втілення мрії

Далі був сезон у київському АТЕКу (2003) і черговий камбек в Росію. Тут Вадим грав за московське «Динамо» (2003-2007), «МВД Балашиха» (2007-2008), челябінський «Трактор» (2008), магнітогорський «Металург» (2008-2009) та «Торпедо» з Нижнього Новгорода (2009-2010).

Шахрайчук в часи виступів за «Торпедо» з Нижнього Новгорода

Саме з «Динамо», де Шахрайчук був капітаном, він здобув найбільший успіх, завоювавши Кубок європейських чемпіонів – у фіналі московська команда здолала фінський «Кярпят» (5:4).

Шахрайчук у складі московського «Динамо» виграв Кубок європейських чемпіонів

Після повернення в Україну він двічі (2010-2011, 2012) вдягав форму «Сокола» (команда грала у чемпіонаті Білорусі) з перервою на виступ у словацькому «Зволені» (2011-2012), який покинув через хронічну травму паху, а завершив кар’єру хокеїста у київському «Компаньйоні» (2012-2013).

За час виступів він вигравав золото чемпіонату України (1995) і срібло першості (2013), був срібним призером чемпіонату Німеччини (1999), двічі ставав чемпіоном Росії (2002, 2005), а також брав срібло (2001) і бронзу (2009), виграв Кубок європейських чемпіонів (2006).

Рекордсмен збірної України

У складі національної збірної України провів 133 матчі (47+45). Учасник зимових Олімпійських ігор-2002 (4 матчі, 2+0), багаторазовий учасник чемпіонатів світу: 1995 (група С), 1997 (група С), 1998 (група B), 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 (дивізіон I), 2009 (дивізіон I), 2010 (дивізіон I) і 2011 (дивізіон I).

Вадим Шахрайчук під час виступів за збірну України

Рекордсмен за кількістю зіграних матчів і набраних очок в історії національної збірної. У складі молодіжки брав участь у чемпіонатах світу 1993-го (група С) та 1994-го років (група B), де став найкращим бомбардиром турніру.

Шахрайчук був одним із найжорсткіших і найбойовитіших хокеїстів в історії українського хокею. У всіх командах, за які виступав уродженець Києва, він брав на себе роль заступника у конфліктних ситуаціях і без роздумів ставав на бік своїх партнерів за будь-яких обставин.

Тренерська «проба пера»

Тренерську діяльність розпочав у 2015 році, очоливши київський клуб «Дженералз». У березні 2017-го прийняв російський «Металург» (Новокузнецьк), підписавши контракт до 30 квітня 2018 року, однак пропрацював у команді лише 5 місяців і у вересні покинув її.

Під час роботи у новокузнецькому Металурзі (2017 рік)

З квітня 2018-го три сезони тренував румунський «Дунарея Галаті», а згодом ще рік був технічним директором клубу. У травні 2023 року очолив новостворений «Київ Кепіталз».

Паралельно з роботою в Румунії Шахрайчук у березні 2021 року прийняв запрошення паралельно очолити збірну України, ставши 14-м наставник в історії національної команди («синьо-жовті» перебували без головного тренера з жовтня 2020-го, коли збірну покинув Сергій Вітер через провал кваліфікації на Олімпійські ігри). Асистентом Шахрайчука став ще один культовий український хокеїст – голкіпер Костянтин Симчук. Команда під керівництвом Вадима Валерійовича не змогла виграти Дивізіон IB чемпіонату світу: у 2022-му українці стали третіми, в в 2023-му обмежились сріблом.

Вадим Шахрайчук здобуває зі збірної України срібло ЧС-2023 у Таллінні

На успіхи збірної впливали не лише ігрові фактори. Так у листопаді 2021 року одіозний політик і власник ХК «Донбас» Борис Колесніков, не зумівши домовитися з ФХУ щодо розвитку УХЛ, відкликав гравців зі збірної України U-18 та національної команди («Донбас» на той час був головною силою українського хокею). Форвард донеччан Віталій Лялька відмовився покинути збірну, що спричинило розірвання контракту з ХК «Донбас».

Шахрайчук в НХЛ

У січні 2023 року головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук зробив символічне вкидання шайби перед матчем НХЛ між «Вінніпегом» та «Ванкувером» (7:4). На лід перед стартом поєдинку разом із Шахрайчуком вийшли колишні канадські хокеїсти українського походження – іменитий форвард «Вінніпега» 80-х, учасник двох Матчів усіх зірок НХЛ Дейв Бабич і його брат Вейн Бабич, за плечима якого дев’ять сезонів у НХЛ, найяскравіші з яких проведені в складі «Сент-Луїса».

Російський паспорт і відсторонення від роботи зі збірною України

У травні 2023 року стався ще один гучний скандал – голова СБУ Василь Малюк надіслав листа міністру молоді та спорту України, президенту НОК Вадиму Гутцайту, в якому повідомив про виявлення російського паспорта у Шахрайчука. Цікаво, що статус «хокеїст-громадянин Російської Федерації» Вадим отримав ще у 2008 році під час виступів за челябінський «Трактор» (аби не вважатись легіонером). До слова, того ж року Шахрайчук став Кавалером ордену «За нагороди» III ступеня (2008).

«Я працюю з Шахрайчуком три роки особисто, і жодного разу я не вбачав від нього жодних, навіть дрібних антиукраїнських моментів. Для мене Шахрайчук – це людина, яка допомагала і, сподіваюся, буде допомагати українському хокею, збірній та збірникам, гравцям», – заявив тоді президент Федерації хокею України Георгій Зубко.

Лист від СБУ щодо російського паспорту Шахрайчука В. В.

Та вже за декілька днів Федерація таки усунула Шахрайчука з посади головного тренера і відкрила дисциплінарне провадження, а у вересні оголосила про звільнення фахівця. В офіційній заяві зазначалось, що Шахрайчук і Сімчук за власним бажанням написали заяви про складання повноважень тренерів національної збірної України, аби зосередитись на клубній роботі (на той момент перший очолював новачка чемпіонату України «Київ Кепіталз», а другий працював в тренерському штабі «Сокола» та був директором ДЮСШ «Сокіл»).

Російський паспорт Шахрайчука В. В.

До слова, Мінмолодьспорту звернулося до Державної прикордонної служби з пропозицією відмовити екстренеру збірної в перетині українського кордону.

Правдоруб-максималіст

Шахрайчук часто пояснював результати своїх команд упередженим ставленням до гравців. Зокрема, у жовтні 2023 року його оштрафували на 5 тисяч гривень «за некоректні висловлювання на адресу офіційних осіб матчу». Сталося це після матчу «Київ Кепіталз» проти херсонського «Дніпра».

У лютому 2024 року під час чергового поєдинку цих команд наставник столичної команди вирішив забрати «Київ Кепіталз» з льоду (сталось це за рахунку 2:2). Причиною стало несправедливе, на думку Шахрайчука та хокеїстів, вилучення гравця київського клубу. Вмовляння рефері не допомогли, і матч так і не дограли. Цікаво, що обидві команди на той момент ділили у турнірній таблиці третє місце і мали шанс наздогнати лідера – «Сокіл». Однак, навіть технічна поразка і потенційна втрата медалей не зупинила наставника у боротьбі за справедливість.

Донька-тенісистка

5 листопада 1999 року у Вадима та Світлани Шахрайчук у Німеччині народилась донька Ангеліна. Вона спробувала себе у великому тенісі, однак не змогла розвинути кар’єру. Найвище місце у рейтингу WTA спортсменка посідала у 2016 році, розташувавшись на 810-й позиції (684-е місце у парному розряді). Декілька років тому українка, яка виграла у парі турніри ITF у Шарм-ель-Шейху та Кишиневі, переїхала до США та вступила до Бейлорського університету, де продовжила займатися тенісом та освоювати модельний бізнес. Нині мешкає у Флориді.

Ангеліна Шахрайчук