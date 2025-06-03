3 червня своє 39-річчя відзначає відомий іспанський екстенісист Рафаель Надаль – дворазовий олімпійський чемпіон та найкращий гравець усіх часів на ґрунтових кортах, який п'ять разів завершував сезон на першому рядку світового рейтингу ATP. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя гравця, не тільки професійного.

Футбол чи теніс?

Рафаель розпочав займатися тенісом з трьох років – хлопчика тренував його дядько Тоні Надаль. Окрім тенісу, він цікавився футболом, адже його інший дядько – Мігель Анхель – виступав за «Барселону». Якийсь час Рафа займався відразу двома видами спорту, але в 12-річному віці змушений був зробити вибір. На той момент він уже брав участь у серйозних дитячих тенісних турнірах, тож легко зміг визначитись.

На професійному рівні іспанець дебютував у 15 років та 10 місяців – це сталося у квітні 2002-го, коли Рафаель виграв свій перший матч у турі. У 17-річному віці він закінчив сезон-2003 у топ-50 світового рейтингу та отримав статус «Новачок року».

Рафаель Надаль у 2004 році

Свій перший титул ATP в одиночному розряді виборов у серпні 2004-го в Сопоті, а тижнем пізніше дебютував на Олімпійських іграх в Афінах, вилетівши разом з Карлосом Мойєю в першому колі парного розряду. Наприкінці цього року Надаль завоював у складі збірної Іспанії Кубок Девіса, вигравши вирішальний п'ятий матч у фіналі проти команди США в Енді Роддіка.

Перший рекорд

Наступного сезону Рафаель увірвався до еліти світового тенісу: в Монте-Карло він переміг на своєму першому турнірі серії Mастерс, а згодом тріумфував на турнірі в Римі та переміг на Ролан Гарросі. Загалом за сезон він завоював 11 титулів і побив рекорд Матса Віландера, який взяв дев'ять трофеїв у віці 19 років у 1983 році (у доробку іспанця було 12 трофеїв).

Надаль – переможець Ролан Гаррос в 2005 році

Також він завоював декілька індивідуальних нагород, найпрестижнішою з яких став Кубок прогресуючому тенісисту і піднявся на третє місце у світовому рейтингу.

Найуспішніший сезон

2008 рік став найуспішнішим у кар'єрі Надаля: він втретє виграв Відкритий чемпіонат Франції, а потім на Вімблдоні в завзятій боротьбі переміг у фіналі Роджера Федерера. Поєдинок тривав 4 години 48 хвилин. Цей матч вважається одним із найкращих в історії світового тенісу.

Також у 2008 році Надаль став олімпійським чемпіоном в одиночному розряді й після цього тріумфу вперше у кар'єрі очолив рейтинг ATP. Рафаель обійшов Роджера Федерера, який на вершині перебував рекордні 237 тижнів поспіль.

Тоді Надаль провів на найвищому рядку рейтингу 45 тижнів. Найкращий результат у його кар'єрі – 56 тижнів поспіль у статусі першої ракетки світу. Загалом іспанець був лідером чоловічого тенісу 209 тижнів – це шостий результат в історії. Рафаель п'ять разів завершував сезон першою ракеткою світу.

2009-й вийшов для Надаля скромнішим – перший титул на Відкритому чемпіонаті Австралії, Кубок Девіса та повернення на друге місце у рейтингу. Тоді ж він зазнав першої в кар'єрі поразки на Ролан Гарросі (від Робіна Содерлінга до 1/8 фіналу). Наступного сезону він взяв переконливий реванш, знову ставши переможцем Відкритого чемпіонату Франції, а також завоював дебютний титул на Відкритому чемпіонаті США та повернув лідерство у рейтингу. Утриматися на вершині йому знову не вдалося, але наступні два сезони Рафа продовжував перемагати на Ролан Гарросі, а також взяв у 2011-му з Іспанією черговий Кубок Девіса. Олімпійські ігри-2012 у Лондоні він пропустив через травму.

Друге олімпійське золото і повернення на першу сходинку ATP

У 2013-му Надаль зумів видати ще один суперсезон – два Грендслеми (Відкриті чемпіонати Франції та США) та п'ять титулів на турнірах серії Мастерс. У 2014-му він обмежився черговою перемогою на Ролан Гарросі. Травми заважали іспанцю залишатись у топі, однак у 2016 році на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро він завоював золоту медаль разом із Марком Лопесом.

За підсумками 2017-го Надаль повернув собі перший рядок рейтингу ATP, насамперед завдяки титулам на відкритих чемпіонатах Франції та США. У 2018-му обмежився вже своїм 11-м чемпіонством на Ролан Гарросі, у 2019-му, окрім 12-го титулу у Франції, знову виграв Відкритий чемпіонат США, допоміг Іспанії завоювати Кубок Девіса і в 33 роки став найстаршою першою ракеткою світу за підсумками сезону.

Сезон-2020 він завершив на другому місці в рейтингу, натомість знову, вже 13-й раз у кар'єрі, став переможцем Відкритого чемпіонату Франції.

Рафаель Надаль святкує перемогу на Ролан Гаррос у 2020 році

Іспанцю дошкуляла травма коліна, яка не давала змоги провести повноцінну підготовку до турнірів та пройти довгу дистанцію. У 2022-му Рафа виграв свої останні турніри Грендслем та зупинився на позначці у 22 трофеї на цьому рівні. Більше має лише Новак Джокович – серб з 24 титулами у 2023-му обійшов Надаля.

У 2023 році Надаль зміг зіграти лише на Відкритому чемпіонаті Австралії і знявся з Ролан Гарроса через травму стегна. Його останнім поєдинком у великому тенісі став матч Кубка Девіса проти Нідерландів 19 листопада 2024 року.

«Червоний шолом»

За свою кар'єру Надаль виходив у фінал Ролан Гарроса 14 разів та щоразу завершував турнір перемогою. Свій 14-й титул на ґрунтовому покритті «мейджору» у Франції він узяв у 2022 році. Окрім нього, це не вдавалося нікому. Також Рафаель двічі ставав переможцем турніру Вімблдону (2008, 2010), чотири рази – US Open (2010, 2013, 2017, 2019), і ще два рази – Australian Open (2009, 2022).

Надаль – єдиний у світі володар так званого «Червоного шолома» (безпрограшної серії із трьох поспіль виграних ґрунтових турнірів серії «Мастерс» та Відкритого чемпіонату Франції). Він вважається найкращим гравцем усіх часів на ґрунтових кортах. У перший день Ролан Гарросу у 2025 році на стадіоні Філіппа Шатріє встановили памʼятну табличку на честь Надаля з відбитком його ноги.

Памʼятна табличка на честь 14-разового чемпіона Ролан Гарроса Рафаеля Надаля на корті Філіппа Шатріє в Парижі

У доробку Надаля 92 трофеї в індивідуальному розряді (5 місце в історії) та більше 134 мільйонів доларів зароблених призових (більше тільки у Джоковича).

Поза кортами

У 2019 році Рафаель одружився зі своєю давньою подругою Марією Франческою Перелло, з якою мав стосунки понад десять років до шлюбу. Вони проживають у рідному місті Надаля на Майорці. У 2022 році Надаль став батьком – дружина народила йому сина, якого назвали Рафаелем.

Рафаель Надаль і Марія Франсіска Перелло

Крім побудови власної кар'єри, Надаль організував тенісну академію на території власної тренувальної бази в рідному Манакорі, а також заснував «Фонд Рафаеля Надаля», що займається підтримкою дітей і молоді через спорт та освіту.

25 серпня 2022 року разом з тодішніми першою ракеткою світу серед жінок Ігою Швьонтек і 12 ракеткою Коко Гофф він провів в США благодійний матч на користь гуманітарних заходів в Україні, на якому було зібрано понад 1,2 млн доларів. У 2023 році разом з українською тенісисткою Мартою Костюк брав участь у Tennis Plays for Peace of Ukraine в Австралії, зібравши 2 млн доларів.

Надаль є шанувальником мадридського «Реала» і періодично відвідує матчі команди. Він також володіє 10% акцій «Мальорки».

Рафаель Надаль (праворуч) з ексгравцями «Реала» Кріштіану Роналду та Раулем у 2010 році

Цікаво, що Рафаель потрапив до шести осіб, яким дозволено було увійти в роздягальню після перемоги збірної Іспанії у фіналі чемпіонату світу з футболу 2010 року. Також одним з улюблених хобі Надаля є риболовля.