Марта Костюк продовжує розривати у столиці Іспанії

У середу, 29 квітня, в 1/4 фіналу WTA 1000 в Мадриді українська тенісистка Марта Костюк зустрічалась з представницею Чехії Ліндою Носковою. Це було перше очне протистояння суперниць – переможниця поєдинку забирала 297 тисяч євро призових і 390 рейтингових очок. Тенісистка, яка програє, – 170 тисяч і 215 рейтингових очок.

WTA 1000, Мадрид (Іспанія), грунт, 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна, WTA № 23) – Лінда Носкова (Чехія, WTA № 13) – 2:0 (7:6, 6:0)

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився перемогою Костюк у двох сетах.

У першому сеті Носкова взяла два гейми, після чого Костюк зрівняла і повела в рахунку 4:2. Розвинути успіх не вдалось і справа дійшла до тай-брейку, де більше пощастило українці. У другому сеті Костюк не залишила своїй візаві жодних шансів, повісивши їй бублик.

У півфіналі Марта зустрінеться з екс-росіянкою Анатсасією Потаповою, яка нині виступає під прапором Австрії (у своєму чвертьфіналі 56-та ракетка світу перемогла Кароліну Плішкову з Чехії).

Костюк проведе десятий півфінал на рівні Туру (третій цього року) та другий на турнірах WTA 1000. Вперше їй це вдалося два роки тому в Індіан-Веллсі. Переможна серія Костюк в усіх турнірах (Кубок Біллі Джин Кінг, Руан, Мадрид) складає уже 10 матчів і є найдовшою в її кар'єрі.

До слова, Костюк і Потапова раніше зустрічалися чотири рази та здобули по дві перемоги. Цей півфінальний матч відбудеться у четвер, 30 квітня. Початок зустріч не раніше 22:30 за Києвом.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Мастерса Костюк розбила представницю Казахстану Юлію Путінцеву (WTA № 80), не помітила 5-ту ракетку світу, американку Джесіку Пегулу, а також впевнено розібралась з її землячкою Кеті Макнеллі (WTA № 76).воєю чергою Носкова пройшла колумбійку Емільяну Аранго (WTA № 86), росіянку Лінду Самсонову (WTA № 20), яка відмовилася від виходу на корт через шлунковий вірус, і американку Коко Гофф (WTA № 3).