Центральний захисник «Коламбус Крю» Євген Чеберко став гравцем «Лос-Анджелеса», повідомляє офіційний сайт каліфорнійців.

28-річний оборонець приєднався до нової команди у статусі вільного агента і підписав контракт до кінця сезону. Колишній клуб Євгена отримає додатковий слот для іноземного гравця.

Нагадаємо, Чеберко – вихованець «Дніпра». З 2017-го по 2020-й вистуав за луганську «Зорю», звідки за 300 тисяч євро перебрався в австрійський ЛАСК. Відправлявся в оренду в «Осієк», а в січні 2022 року за 800 тисяч євро став повноцінним гравцем хорватського клубу.

У липні 2023-го «Коламбус Крю» викупив його за 1 млн євро. За американський клуб він провів 94 матчі, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. У сезоні-2023 Чеберко разом із представником штату Огайо став чемпіоном МЛС, а в 2024 році виграв Кубок ліг.

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У новій команді Євген стане другим українцем – з 2025 року за «Лос-Анджелес» також виступає захисник Артем Смоляков.

До слова, за збірну України Чеберко провів два матчі. Останній відбувся у червні 2025 року, коли команда перемогла Нову Зеландію з рахунком 2:1.