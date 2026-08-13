Ілля Забарний поповнив свою колекцію черговим трофеєм

Французький ПСЖ у матчі за Суперкубок УЄФА напередодні переміг «Астону Віллу» (2:1) і вдруге поспіль завоював цю нагороду. Володарем трофея став і український захисник парижан Ілля Забарний – легіонер потрапив до заявки команди, однак всю гру провів на лаві запасних.

Найбільшу кількість таких трофеїв має голкіпер «Реала» Андрій Лунін – він ставав переможцем вищезгаданого турніру у 2022-му та 2024-му роках у матчах проти німецького «Айнтрахта» та італійської «Аталанти».

Також Суперкубок УЄФА вигравали Андрій Демченко у складі нідерландського «Аякса» (1995), Андрій Шевченко з «Міланом» (2003) та Анатолій Тимощук із «Зенітом» (2008).

Варто зазначити, що здобутий Забарним трофей став для нього вже п’ятим у складі ПСЖ. Минулого сезону він виграв чемпіонат та Суперкубок Франції, Міжконтинентальний кубок, а також Лігу чемпіонів.

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Парижани у 2025-му виграли і Суперкубок УЄФА, здолавши в серії пенальті англійський «Тоттенхем», але Ілля лише за декілька днів до матчу перейшов до команди, тож перебував поза заявкою.