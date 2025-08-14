Прихід Іллі Забарного виявився фартовим для паризької команди

У середу, 13 серпня, у Суперкубку УЄФА зійшлись переможець Ліги чемпіонів ПСЖ та тріумфатор Ліги Європи «Тоттенхем». Новачок парижан – український захисник Ілля Забарний – залишився в запасі. Володар найпрестижнішого єврокубка пропустив наприкінці першого тайму й одразу по перерві й, здавалось, зазнає справедливої поразки. Однак два голи французів на останніх хвилинах зустрічі перевернули гру, перевівши її у серію пенальті, де більше пощастило ПСЖ.

Суперкубок УЄФА

ПСЖ (Франція) – «Тоттенхем» (Англія) – 2:2 (по пенальті – 4:3)

Голи: Канг-Ін, 85, Рамуш, 90+4 – ван де Вен, 39, Ромеро, 48

Вже на 1-й хвилині «Тоттенхем» мав забивати: Хакімі помилився з переведенням із правого флангу оборони, Порро перехопив м’яч перед штрафним, але пробив повз праву дев'ятку. У відповідь Хвіча отримав передачу в центрі штрафного, розвернувся і пробив низом – неточно.

В середині тайму англійці відібрали м'яч у Дембеле в центрі поля і розігнали контратаку, Рішарлісон пробив з 22 метрів – Шевальє зумів витягнути м'яч з-під поперечини й перевести на кутовий.

За 5 хвилин до завершення тайму Тоттенхем вийшов вперед: після навісу зі стандарту у штрафний кіпер ПСЖ відбив удар Паліньї, але м'яч влучив у поперечину і відскочив до ван де Вена, який добив його в сітку. Перед самим свистком на перерву Рішарлісон влучив у стійку, вигравши боротьбу у карному майданчику парижан, але арбітр свиснув офсайд.

Одразу після відпочинку «шпори» подвоїли свою перевагу. І знову після стандарту! Ромеро скористався навісом на дальній кут воротарського і головою поцілив у сітку. За трохи рахунок міг ставати розгромним: Дансо замикав на дальній стійці подачу Кудуса з лівого флангу, але не влучив у ворота. Згодом Порро стріляв метрів з 25-ти – м’яч зрикошетив і пройшов поруч з каркасом воріт.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки голкіпер «Тоттенхема» врятував свою команду, відбивши удар Дуе з лінії штрафного в дальній кут. За 5 хвилин до завершення матчу Вітінья віддав на Канг-Іна і той влучно закрутив під праву стійку, відновивши інтригу. Все йшло до перемоги британців, однак на четвертій доданій до матчу хвилині ПСЖ зрівняв – Рамуш головою замкнув простріл з правого флангу.

Переможець визначався у серії післяматчевих пенальті (овертайми передбачені не були). У лотереї більше пощастило ПСЖ (у французів не забив Вітінью, а в британців не реалізували свої спроби ван де Вен та Тель).