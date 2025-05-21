Лондонці нарешті перервали чорну смугу, яка тривала понад чотири десятиліття

У середу, 21 травня, у вирішальному матчі Ліги Європи зійшлись «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенхем». Нагадаємо, у півфіналах «червоні дияволи» здолали іспанський «Атлетік», а шпори вибили норвезький «Буде-Глімт». У запеклій і безкомпромісній боротьбі більше пощастило підопічним Ангелоса Постекоглу, які обмежились єдиним забитим м’ячем – Кубок їде до Лондона.

Ліга Європи, фінал

«Тоттенхем» (Англія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 1:0

Гол: Джонсон, 42

Перший небезпечний момент у матчі виник на 9-й хвилині біля воріт «Манчестер Юнайтед», однак Мазрауї перервав навіс Порро на Рішарлісона. «Червоні» огризнулись моментом Діалло, який після навісу з кутового зіграв на підбиранні й потужно пробив повз дальню стійку.

Йоро у власному штрафному вирішив пофінтити й ледь не привіз гол у свої ворота. Незадовго до перерви Діалло мав другий момент, щоб відкрити рахунок – Вікаріо впорався з його слабким ударом з під Рішарлісона. А на 42-й хвилині «Тоттенхем» вийшов вперед: після прострілу Сарра Джонсон не влучив як слід по м'ячу і той після рикошету від Шоу залетів у ворота.

Після відпочинку шпори зв’язали по руках і ногах суперника, всіляко заважаючи йому відновити статус-кво. В середині тайму ван де Вен заблокував удар Хьойлунда на лінії воріт після помилки Вікаріо на виході. Згодом Фернандеш змарнував ще один шанс, не влучивши головою в падінні у ворота. В ендшпілі матчу «Манчестер Юнайтед» влаштував справжню навалу на ворота суперника, але пробити оборону «шпор» так і не вдалось.

Таким чином, Кубок Ліги Європи став для «Тоттенхема» першим євротрофеєм за 41 рік – востаннє лондонці тріумфували в сезоні 1983/84, коли брали Кубок УЄФА.