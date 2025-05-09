Англійська Прем'єр-ліга вкотре довела, що залишається найсильнішим чемпіонатом у світі

Напередодні відбулись матчі-відповіді Ліги Європи, в яких визначилась пара фіналістів турніру. «Манчестер Юнайтед» пройшов іспанський «Атлетік», а «Тоттенхем» не мав проблем з норвезьким «Буде-Глімтом». Вихід двох представників Туманного Альбіону у фінал другого за силою єврокубка дозволить Англії отримати рекордну кількість учасників у Лізі чемпіонів наступного сезону – одразу шість команд.

Ні «Тоттенхем», ні «Манчестер Юнайтед» не гарантували собі місце в Лізі чемпіонів через АПЛ, однак завдяки перемозі одного з них у фіналі Ліги Європи автоматично забезпечать ще одну путівку для країни. Це стало можливим завдяки новому формату турніру – команди кваліфікуються через національний чемпіонат, коефіцієнт УЄФА та перемогу в Лізі Європи.

Нагадаємо, Ліверпуль уже гарантував собі місце, Арсенал, Манчестер Сіті та Ньюкасл – майже на фініші, а Челсі претендує на п’яту квоту за коефіцієнтом. Останній слот розіграють Тоттенхем і Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи, який відбудеться 21 травня на стадіоні «Сан Мамес» в іспанському Більбао.

Загалом Англія може бути представлена у наступному сезоні єврокубків одразу 10 командами. Усе залежатиме від фіналу Кубка Англії між «Крістал Пелас» та «Манчестер Сіті» й фіналу Кубка конференцій, де «Челсі» протистоятиме «Бетісу».

Фінальне представництво Англії в єврокубках (станом за три тури до завершення):

«Ліверпуль» – Ліга чемпіонів

«Арсенал» – Ліга чемпіонів

«Манчестер Сіті» – Ліга чемпіонів

«Ньюкасл» – Ліга чемпіонів

«Челсі» – Ліга чемпіонів

«Ноттінгем Форест» – Ліга Європи

«Астон Вілла» – Ліга Європи/Ліга конференцій (у разі перемоги «Крістал Пелас» у Кубку Англії)

«Борнмут» – Ліга конференцій (у разі програшу «Крістал Пелас» у Кубку Англії)

«Крістал Пелас» – Ліга Європи (у разі перемоги в Кубку Англії)

«Манчестер Юнайтед»/«Тоттенхем» – Ліга чемпіонів (як переможець Ліги Європи)

До слова, Англія стане першою країною в історії, яка матиме представництво 6-ти команд в одному розіграші Ліги чемпіонів. Досі жодна футбольна асоціація не делегувала у турнір більше 5-ти клубів.