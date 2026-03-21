Олег Дорощук з третьої спроби зумів завоювати нагороду ЧС

Стрибун у висоту Олег Дорощук став переможцем чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. 24-річний уродженець Кропивницького втретє в кар'єрі виступав на Мундіалі: якщо на дебютному ЧС-2024 він з результатом 2,24 м посів четверте місце, то торік став п'ятим, взявши висоту 2,28 м.

ЧС-2026 у приміщенні. Стрибки у висоту, чоловіки:

1. Олег Дорощук (Україна) – 2,30 м

2. Ерік Портільйо (Мексика) – 2,30

3. У Сан Хьок (Південна Корея) – 2,26

3. Раймонд Річардс (Ямайка) – 2,26

На старт змагань, окрім Дорощука, вийшли ще 11 атлетів: Ян Штефела (Чехія), У Сан Хьок (Південна Корея), Томохіро Сінно (Японія), Крістіан Фалоккі (Італія), Матеуш Колодзейскі (Польща), Антоніос Мерлос (Греція), Наото Хасегава (Японія), Юнес Аячі (Алжир), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Ерік Портільйо (Мексика) і Реймонд Річардс (Ямайка).

Українець з першої спроби взяв планки 2,17 м і 2,22 м, а до третьої стадії змагань (2,26 м) не змогли пробитись Фалоккі і Хасегава. Наступну висоту Дорощук теж взяв з запасом, а Колодзейскі, Мерлос, Бекфорд та 17-річний Аячі завершили змагання.

Далі були 2,30 м – Дорощук досягнув результату з першої спроби, а Портільйо з третьої. Решта ж всі не змогли скласти їм конкуренцію, в тому числі фаворит і лідер світового сезону Штефела та дворазовий чемпіон світу у приміщенні Хьок.

У боротьбі за золото атлети намагались взяти висоту 2,33 м, але всі спроби виявились невдалими. За кращою кількістю спроб саме Дорощук вперше у кар'єрі став чемпіоном світу зі стрибків у висоту в приміщенні. До слова, Портільйо приніс для Мексики першу за 27 років медаль в легкій атлетиці і найкращий результат в історії (срібло), а також встановив особистий рекорд (раніше він ніколи не стрибав вище 2,28 м).

Нагадаємо, для України це медаль стала вже третьою на турнірі – напередодні золото та срібло здобули Ярослава Магучіх та Юлія Левченко відповідно.