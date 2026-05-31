Найбільші заворушення прокотилися Парижем

У Франції святкування перемоги у фіналі Ліги чемпіонів французького футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» переросли у заворушення та погроми. Про це повідомила газета LeFigaro у неділю, 31 травня.

Попри те, що в Парижі з нагоди матчу запровадили безпрецедентні заходи безпеки, на вулицях відбулися масові заворушення. Зазначається, що з нагоди футбольного матчу до Парижа стягнули 8000 спецпризначенців – загалом по всій Франції їх близько 22 тис.

У Парижі після перемоги ФК агресивні чоловіки палили сміттєві баки та автомобілі, запускали піротехніку в поліцейських та розбивали вітрини магазинів. За даними МВС, у столичному регіоні заворушники розбили вітрини пекарні, ресторану та намагалися штурмувати поліцейську дільницю.

It's past 3 AM in Paris and there are no signs of things slowing down.



The PSG "celebrations" have rolled into the early morning hours with fires, looting, and clashes still ongoing.

Щонайменше у 15 містах країни зафіксували випадки мародерства та пограбування. Загалом по всій Франції затримали 416 порушників, з них 283 – у Парижі.

Під час заворушень постраждали семеро поліцейських. Один із них отримав у місті Ажен серйозну черепно-мозкову травму.

Paris is on fire because the youth likes to riot, burn and destroy stuff.



They destroy their own city for fun.



— Lord Bebo (@MyLordBebo) May 31, 2026

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, ПСЖ переміг англійський ФК «Арсенал» та виборов другий кубок Лізи чемпіонів УЄФА у Будапешті. ПСЖ вийшов переможцем у серії пенальті у додатковому часі.

До слова, у 2025 році ПСЖ також став переможцем Ліги чемпіонів. Після матчу проти італійського «Інтера» у Парижі сталися масштабні заворушення, в яких загинули двож людей.