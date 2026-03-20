Магучіх стала першої українкою в історії з двома золотими нагородами на Мундіалях

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тріумфувала на чемпіонаті світу у приміщенні в польському Торуні. Окрім неї участь у Мундіалі взяла ще одна українка – Юлія Левченко.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту, жінки:

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,99 м

2. Юлія Левченко (Україна) – 1,99 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,99 м

Левченко з першої спроби підкорила одразу три висоти (1,85 м, 1,89 м і 1,93 м), тоді як Магучіх стартувала з планки в 1,93 м. Обидві спортсменка легко подолали 1,96 м. Після 1,99 м почались проблеми: ніхто з лідерок змагань не взяв заявлені 2,01 м, окрім Ярослави (з першої спроби). Вже у статусі чемпіонки світу Магучіх замовила висоту 2,06 метра, але так і не змогла її подолати.

Як наслідок, Магучіх стала першої українкою в історії з двома золотими нагородами на ЧС у приміщенні (дотепер Ярослава ділила рекорд з Наталією Добринською, Олександром Багачем та Юрієм Білоногом). Окрім того вона стала найтитулованішою українкою на світових першостях у приміщенні, завоювавши четверту медаль – два золота (2022, 2026), срібло (2024) і бронза (2025). Також ця медаль стала десятою, ювілейною для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики у приміщенні.

Своєю чергою Левченко вперше в кар'єрі здобула нагороду Мундіалю у приміщенні (дотепер її найкращим результатом було п'яте місце у 2018 році). Україна також вперше в історії здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на ЧС з легкої атлетики у приміщенні.