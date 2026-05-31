Українська збірна після перемоги у товариському матчі проти Польщі

У неділю, 31 травня, у польському Вроцлаві відбувся товариський матч між національними збірними України та Польщі з футболу. Матч завершився з рахунком 0:2 на користь «синьо-жовтих».

Перевагу «синьо-жовтим» приніс львів’янин Роман Яремчук, який відкрив рахунок на 34-й хвилині. Незадовго до перерви капітан команди Андрій Ярмоленко забив другий гол у ворога суперника. У другому таймі полякам так і не вдалося наздогнати українців.

Україна – Польща – 2:0

Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44.

До цього збірна України востаннє перемагала польську команду у 2013 році. Тоді в Харкові в матчі відбору на чемпіонат світу–2014 українці здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Андрія Ярмоленка.

Як відомо, цьогоріч обидві збірні не пройшли на чемпіонат світу–2026 через плейоф кваліфікації, тому перевіряють свою форму у товариських матчах.

Зауважимо, це був перший товариський матч збірної України під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери, який очолив команду після відставки Сергія Реброва.

Свій наступний товариський матч Україна проведе із Данією в неділю, 7 червня. Початок зустрічі запланований на 19:30 за київським часом.