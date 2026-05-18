У Львові головний тренер збірної України проживатиме разом із дружиною та собакою

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера під час конференції розповів, що після свого призначення планує переїхати до Львова. Про це повідомляє спортивний сайт Tribuna.

«Це було моє рішення. Разом із представниками федерації ми всіляко оцінювали різні варіанти, як це може бути, в якому місті. Ми зупинилися на місті Львів. У такий специфічний для України момент ця роль несе велику відповідальність. І це не лише про те, що я буду таким тренером, який лише дивиться матчі. Але наразі мені хотілося б запропонувати свою допомогу в будь-якій діяльності, яка потрібна УАФ», – розповів Андреа Мальдера.

За словами головного тренера збірної України, у Львові він проживатиме разом з дружиною та собакою. Також Андреа зазначив, що рішення він ухвалив самостійно без тиску з боку УАФ (Українська асоціація футболу).

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що 54-річний італійський фахівець став новим головним тренером збірної України, замінивши на посаді Сергія Реброва. Андреа Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Контракт він підписав на два роки з можливістю продовження. Зокрема, він працюв тренером понад 20 років, проте за цей час він ще не очолював команду самостійно.

До слова, Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року в родині, тісно пов’язаній з італійським футболом. Його батько Луїджі Мальдера, а також дядьки Альдо Мальдера і Аттіліо Мальдера у різні роки виступали на професійному рівні.

Більшу частину тренерської кар’єри Мальдера провів у структурі футбольного клубу «Мілан». Він працював із молодіжними командами, займався аналітичною та технічною підготовкою, а також входив до штабу першої команди. У 2009-2015 роках фахівець був частиною тренерського штабу «Мілана», де співпрацював із Леонардо Араужо, Массіміліано Аллегрі, Кларенс Зеєдорф та Філіппо Індзагі.

З 2016 по 2021 рік допомагав Андрієві Шевченку у збірній України. Потім входив до тренерського штабу Роберто Де Дзербі в англійському «Брайтоні» та французькому «Марселі».