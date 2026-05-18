Андрій Шевченко і Андреа Мальдера

Новопризначений головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера оприлюднив склад команди на товариські поєдинки проти Польщі та Данії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

До списку обраних потрапили 26 футболістів, ще 5 залишаються у резервному списку. Варто зазначити, що для трьох гравців виклик у національну команду став дебютним – захисника Олександра Романчука та вінгерів Геннадія Синчука та Максима Хланя (останній поки в резерві). Також кидається в очі повернення Андрія Луніна та Андрія Ярмоленка, яких довго ігнорував Сергій Ребров.

Склад збірної України на товариські матчі:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал Мадрид», Іспанія), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Тарас Михавко («Динамо»), Едуард Сарапій («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Олександр Романчук («Університатя Крайова», Румунія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – «Шахтар»), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – «Полісся»), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва – «Динамо»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Георгій Судаков («Бенфіка», Португалія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).

Нападники: Роман Яремчук («Ліон», Франція), Матвій Пономаренко («Динамо»), Артем Довбик («Рома», Італія).

Резервний список:

Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва – «Динамо»), Дмитро Криськів («Шахтар»), Ігор Краснопір («Полісся»), Максим Хлань («Гурнік», Польща).

Нагадаємо, 31 травня збірна України у Вроцлаві зіграє проти Польщі, а 7 червня в Оденсе проведе спаринг з Данією.