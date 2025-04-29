Перший гол «синьо-жовтих» забив ексфорвард «Карпат» та «Чорноморця» Іван Гецко

29 квітня виповнилося 33 роки, як національна збірна України з футболу провела перший матч у своїй історії, повідомляє офіційний сайт УАФ. Суперником «синьо-жовтих» стала Угорщина.

Існує дві версії, чому обрали саме цю збірну. Згідно з першою – Угорщина однією з перших визнала незалежність України (відразу після Канади та Польщі). Однак друга здається переконливішою – угорці погодилися приїхати в Україну власним коштом, однак попросили зіграти ближче до кордону. Таким чином Олімпійський стадіон в Києві проміняли на 8,5-тисячний «Авангард» в Ужгороді.

Дебютний матч збірної України

Дебют збірної України відбувався в умовах жорсткого дефіциту. Після виходу з СРСР Федерація футболу України, яку очолив Віктор Банников, ще не мала своїх коштів і лише подала заявку на вступи в УЄФА та ФІФА. Всі фінансові витрати з проведення цього матчу лягли на бюджет Закарпатської області.

Головним тренером хотіли призначити Валерія Лобановського, але він на той час очолював збірну ОАЕ. Як наслідок, наставника було вирішено обирати з-поміж членів тренерської ради, до якої ввійшли Анатолій Пузач («Динамо»), Євген Кучеревський («Дніпро»), Євген Лемешко («Торпедо»), Юхим Школьников («Буковина»), Віктор Прокопенко («Чорноморець») і Валерій Яремченко («Шахтар»). На останньому етапі коло звузилося до трьох спеціалістів. До Ужгорода збірну повезли Пузач, Яремченко і Прокопенко. Останній із них, за домовленістю між самими тренерами, і став головним.

Тренерський штаб збірної України (1992 рік)

Зібрати найсильніший склад тренерському штабу не вдалося. По-перше, бракувало коштів, аби оплатити переліт українців з-за кордону. А по-друге, в цей день свій матч проти Англії грала збірна СНД (низка українців, серед яких були Сергій Юран, Олексій Михайличенко, Андрій Канчельскіс, Віктор Онопко та Володимир Лютий, вирішили грати за цю збірну, аби потрапити на Євро-1992).

Охочих подивитися на дебютний матч збірної України зібралося більше людей, ніж міг вмістити «Авангард» – 13 тисяч. Вартість квитка становила 50 карбованців. Організатори продавали квитки без місць, а вболівальники сиділи не тільки у проходах, але й на деревах біля стадіону.

Квиток на перший матч збірної України

Наша команда зіграла в адаптованій формі міланського «Інтера», на яку нашили логотип збірної України. Щоправда, написи там були ще російською мовою. А воротар Ігор Кутєпов вийшов на поле у формі «Динамо».

Своєї форми збірна України не мала – довелось адаптувати екіпірування міланського «Інтера», на яке нашили логотип збірної України. Щоправда, написи там були ще російською мовою. А воротар Ігор Кутєпов взагалі вийшов на поле у формі «Динамо».

Цікаво, що футболісти не співали гімн України. «Слів не знали. Все було дуже швидко і певною мірою незрозуміло, що буде далі», – пояснював Сергій Ковалець.

Капітаном збірної України став Юрій Шелепницький з «Чорноморця» – саме одесити стали базовою командою для збірної на перший матч. Перший тайм минув без голів, а по перерві угорці забили тричі. На останній хвилині Олег Лужний заробив штрафний, який майстерно виконав Іван Гецко, розмочивши рахунок – 1:3 на користь Угорщини.

Іван Гецко став автором першого гола в історії збірної України

На матч прийшло багато закарпатських угорців, які вболівали за обидві команди. Атмосфера була, наче дві збірні грають у себе вдома. А на трибунах поряд розмахували українськими та угорськими прапорами.