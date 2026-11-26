Якуб Глушак завершив свою місію на чолі української збірної

Жіноча збірна України з волейболу розпочне новий сезон Ліги націй із новим головним тренером, повідомляє «Суспільне Спорт» із посиланням на президента Федерації волейболу України Михайла Мельника. Польський фахівець Якуб Глушак залишить посаду наставника національної команди після невиконання поставленого завдання на чемпіонаті Європи-2026.

Українки, нагадаємо, невдало виступили на континентальній першості, де здобули лише одну перемогу, посіли п’яте місце у групі та не пробилися до плейофу. Цей результат став найгіршим для збірної за останні сім років.

40-річний Глушак очолював українську команду з січня 2025 року. Під його керівництвом «синьо-жовті» виступили на чемпіонаті світу (посіли 17-те місце з однією перемогою у трьох матчах), виграли Золоту Євролігу-2025, після чого цьогоріч дебютували в Лізі націй (посіли 16-ту позицію серед 18 учасниць, однак зберегли місце в елітному дивізіоні на наступний сезон).

До слова, у наступному розіграші Ліги націй жіноча збірна України знову виступить на трьох етапах, матчі яких відбудуться в Канаді, Нідерландах та Бразилії.

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На першому ігровому тижні, який триватиме 2-6 червня в Канаді, українки зустрінуться з Францією, господарками майданчика, Домініканською Республікою та Бельгією.

Другий етап запланований на 16–20 червня в Нідерландах. Суперницями української команди стануть Туреччина, Словенія, Нідерланди та Італія.

Завершальний тиждень основного раунду відбудеться 7–11 липня в Бразилії. На цьому етапі «синьо-жовті» зіграють проти Сербії, Китаю, збірної Бразилії та Таїланду.

Фінальна частина жіночої Ліги націй 2027 пройде 21–25 липня. Чинними чемпіонками турніру є волейболістки збірної Туреччини.

Визначилися й суперники чоловічої національної команди у Лізі націй-2027. Українці також проведуть три етапи основного раунду. Перший ігровий тиждень, 9–13 червня, відбудеться у Словенії. «Синьо-жовті» зіграють із Фінляндією, Словенією, Польщею та Туреччиною.

На другому етапі, який пройде 23–27 червня у Франції, українська команда зустрінеться з Бразилією, Кубою, Аргентиною та господарями турніру. Фінальний ігровий тиждень запланований на 14–18 липня у США. Суперниками українців стануть американці, Китай, Німеччина та Болгарія.

Фінальний турнір чоловічої Ліги націй відбудеться 28 липня–1 серпня. Чинними чемпіонами змагань є волейболісти збірної Польщі.

Варто зауважити, що у Лізі націй-2027 виступатимуть збірні Росії – чоловіча та жіноча команди. Однак на груповій стадії змагань вони, згідно з рішенням Міжнародної федерації волейболу, не зустрінуться з українськими збірними, а також зі збірними Польщі.