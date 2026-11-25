Українців на чемпіонаті світу в Китаї не буде

Збірна України з плавання не поїде на чемпіонат світу-2026 у 25-метровому басейні, повідомила Федерація плавання України. Національна команда пропустить змагання, які відбудуться в Китаї, через зміну пріоритетів у підготовці до наступного сезону.

Світова першість із плавання на короткій воді пройде 1–6 грудня в Пекіні. Українські плавці вперше залишаться поза турніром за всю історію його проведення – з 1993 року.

У Федерації плавання України пояснили, що рішення ухвалили спільно зі спортсменами після оцінки календаря, умов тренувального процесу та перспектив на майбутні міжнародні старти. Основну увагу команда вирішила приділити підготовці до змагань 2027 року, зокрема на довгій воді.

«Після обговорення спортивних перспектив, умов підготовки й календаря майбутнього сезону було ухвалено спільне рішення. У його обговоренні взяли участь спортсмени, які наразі тренуються як в Україні, так і за кордоном, їхні особисті тренери та тренерський штаб національної збірної», – йдеться у повідомленні.

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Додатковим фактором стала ситуація в Україні через повномасштабну війну. Повітряні тривоги, обстріли, перебої з електроенергією та пошкодження спортивної інфраструктури суттєво впливають на можливості повноцінного тренувального процесу.

Як відомо, два попередні чемпіонати світу на короткій воді українська команда завершила без медалей. Востаннє нагороду світової першості здобував Михайло Романчук, який у 2021 році став бронзовим призером на дистанції 1500 метрів вільним стилем.