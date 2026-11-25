На «Шахтар» знову чекає гра на «Стемфорд Брідж»

У середу, 25 листопада, донецький «Шахтар» проведе матч 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького клубу «Фенербахче». Зустріч відбудеться у Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж» та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Судитиме поєдинок англійська бригада арбітрів на чолі з 41-річним Майклом Олівером з Ашінгтона.

Головне перед матчем

«Шахтар» підходить до номінально домашнього матчу проти «Фенербахче» не в найкращому гуморі. Він, нагадаємо, розпочав турнір з виїзної нічиєї (0:0) з нідерландським ПСВ, а потім у Лондоні переграв грецький АЕК із рахунком 3:1. Старт був дуже вдалим, але потім у підопічних Арди Турана розпочалися проблеми з результатами. У 3-му турі вони в Мілані поступилися (0:1) місцевому «Інтеру», а у 4-му турі в домашній грі в Лондоні з таким самим результатом програли португальському «Спортінгу». Як підсумок, зараз донецька команда посідає в турнірній таблиці Ліги чемпіонів 24-те місце, маючи 4 очки. У команди остання позиція з можливих для виходу з групи в 1/16 фіналу змагань.

«Фенербахче» розташовується двома сходинками вище – він 22-й із 5 пунктами у доробку. Стамбульська команда спочатку зіграла 1:1 вдома з «Ромою», потім програла у Бірмінгемі «Астон Віллі» з рахунком 0:6, далі на своєму полі поділила очки з чеською «Славією» з Праги (2:2), а у 4-му турі сенсаційно переграла вдома «Ліверпуль» (3:2).

Футболісти «Шахтаря» та їхній тренерський штаб напередодні матчу зіткнулися з раптовими проблемами на кордоні між Україною та Польщею. Польські прикордонники відмовили у проїзді трьом командним авто, посилаючись на збій системи. За три години Туран та персонал змогли потрапити на польську територію, а ось 8 гравців залишилися ще на декілька годин та не змогли полетіти з командою до Лондона. Вони у Польщу все ж потрапили, але доєдналися до партнерів уже в столиці Британії значно пізніше. Через цей несподіваний розвиток подій Турану довелося змінити всі плани передматчевих тренувань команди.

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Втім, попри проблеми на кордоні, Туран зберігає позитивний настрій на майбутню зустріч з «Фенербахче» та вірить у своїх підопічних.

Арда Туран чекає від підопічних правильних дій

«Матч має для нас велике значення. Я задоволений рівнем, який ми продемонстрували в Лізі чемпіонів, і вважаю, що ми рухаємося правильним шляхом, удосконалюючи свою гру. Наша система добре працює. Нам просто потрібно бути уважнішими до певних деталей та епізодів. А завтра на нас чекає дуже хороша команда з дуже хорошим тренером. Саме тому ми маємо бути особливо уважними. «Фенербахче» – команда, яка черпає силу зі своєї історії. Тому ми повинні виявляти до неї належну повагу. Маємо боротися в кожному епізоді та правильно діяти в ключові моменти. Саме такою буде гра, яка чекає на нас. Сподіваюся, вона складеться для нас добре», – розповів Арда Туран на передматчевій пресконференції.

На жаль, «гірники» мають певні кадрові проблеми у порівнянні з останніми матчами. У клубному лазареті перебувають нападники Аліас Кауан, Глейкер Мендоса та Педріньйо. Вони проти «Фенербахче» партнерам не допоможуть.

До слова, є проблеми з виконавцями й у стамбульців. У них зараз травмовані Натан Аке і Марко Асенсіо. Втім, і без них склад «Фенербахче» вражає своїми іменами – Ромелу Лукаку, Нголо Канте, Мілан Шкріньяр, Мейсон Грінвуд (екснападник «Манчестер Юнайтед») та голкіпер Едерсон (грав свого часу за «Ман Сіті»). А ще є Матео Гендузі, Нельсон Семеду та Ведат Мурічі.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Фенербахче»

Транслятором поєдинку в Україні стане медіасервіс MEGOGO. Переглянути матч можна буде на OTT-платформі в розділі «Спорт», а також на телеканалі MEGOGO Футбол Перший. Для доступу потрібна передплата «Спорт» або будь-який пакет MEGOPACK.

Історія зустрічей

«Шахтар» та «Фенербахче» провели один з одним 2 матчі у єврокубках. Вони були зіграні суперниками у сезоні 2015/16 у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша зустріч у Стамбулі завершилася внічию (0:0), а у грі у відповідь, яка відбулася у Львові, «гірники» перемогли з рахунком 3:0 та пройшли у плейоф-раунд відбору.

Там, до слова, «Шахтар» грав проти австрійського «Рапіда», також здолав його за сумою двох поєдинків (1:0, 2:2) та вийшов у групову стадію турніру.