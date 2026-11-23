Святослав Михайлюк вписав своє ім’я в історію

Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який виступає за американський баскетбольний клуб «Юта», влаштував справжнє шоу в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Далласа». Він приніс своїй команді 39 очок, встановивши новий рекорд результативності серед українців в історії найсильнішої баскетбольної ліги світу, повідомляє Basket.com.ua. Однак його команда зазнала драматичної поразки з рахунком 114:116.

Михайлюк розпочав зустріч на лаві запасних, але став найрезультативнішим гравцем матчу. Приблизно за 32 хвилини на майданчику Святослав реалізував 12 із 23 кидків з гри, зокрема 10 із 15 триочкових, а також усі п’ять штрафних. У його активі також – п’ять підбирань і три результативні передачі.

Особливо потужним для Святослава став завершальний відрізок зустрічі. У четвертій чверті він набрав 23 очки, допомігши «Юті» відіграти 17-очкове відставання та повернути інтригу в матч. Господарі майданчика не лише скоротили дистанцію, а й мали шанс вирвати перемогу, проте драматична кінцівка залишила їх без успіху. Купер Флегг реалізував два штрафні за 3,6 секунди до сирени, які принесли «Далласу» перемогу – 116:114.

39 очок стали новим особистим рекордом Михайлюка в НБА. До цього його найкращим результатом були 28 очок у матчі проти «Детройта» у листопаді минулого року. Водночас Святослав переписав національну історію ліги для українців, перевершивши досягнення Олексія Леня, який у квітні 2019 року набрав 33 очки за «Атланту» в поєдинку проти «Мілвокі».

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Михайлюк також встановив новий особистий рекорд за кількістю влучних триочкових за матч у НБА. Його 10 дальніх влучань стали другим результатом в історії «Юти» – клубний рекорд належить Бояну Богдановичу, який у 2022 році реалізував 11 триочкових за матч.

Окрім того, Святослав став лише десятим баскетболістом в історії НБА, який, вийшовши з лави запасних, реалізував 10 триочкових за одну гру. А за сукупністю показників – щонайменше 39 очок, п’ять підбирань та 10 влучних дальніх – українець став лише третім гравцем в історії ліги, якому вдалося це зробити після виходу з лави запасних.