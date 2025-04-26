26 квітня своє 40-річчя відзначає колишній український футболіст Артем Федецький, який виступав на позиції правого захисника за збірну України та низку відомих українських клубів, зокрема, «Дніпро» та «Карпати». ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя гравця, не тільки професійного.

Кубок УЄФА, срібло та бронза УПЛ

Артем Федецький народився в Нововолинську. Першою його командою став аматорський ФК ЕНКО, за який він грав в чемпіонаті Волинської області. Пізніше футболіст виступав за юнацькі команди «Шахтаря» (Донецьк) та «Волині» (Луцьк). На дорослому рівні грав за другу і третю команди «гірників», після чого захищав кольори київського «Арсеналу» та ФК «Харків».

У 2008 році Федецький повернувся до «Шахтаря», однак не зумів закріпитися у складі (хоча за час карʼєри в донецькому клубі він здобув Кубок УЄФА і срібло УПЛ) і був орендований «Карпатами», де став лідером команди. Також успішно виступав «Дніпро», з яким виходив у фінал Ліги Європи, брав срібло УПЛ і двічі бронзу.

Федецький виходить у фінал Ліги Європи (ФК «Дніпро»)

Встиг пограти у німецькій Бундеслізі за «Дармштадт», а повісив бутси на цвях у «Карпатах» у 2019 році. Окрім того, з 2010-го по 2015-й роки захищав кольори збірної України (у 53 матчах забив 2 голи), з якою взяв участь у чемпіонаті Європи 2016 року.

Вирішальний гол за «Карпати» у Лізі Європи

У сезоні 2010/11 «Карпати» вперше у своїй історії пробилися до Ліги Європи. У стиковому матчі за путівку до групового етапу «зелено-білі» грали проти турецького «Галатасарая». Львів’яни у гостях зіграли з рахунком 2:2, а вдома – 1:1, причому вирішальний гол у компенсований час забив саме Федецьким – буквально за кілька хвилин після того, як турки відкрили рахунок і здавалося, що доля матчу вже вирішена.

50 тисяч гривень у «Розсміши коміка»

У березні 2020-го року Федецький вирішив спробувати себе в гуморі. Артем взяв участь у телевізійному шоу «Розсміши коміка» на телеканалі «1+1». Як наслідок, йому вдалося п'ять разів розсмішити Євгена Кошового та Ольгу Полякову і виграти головний приз – 50 тисяч гривень.

До речі, один із жартів стосувався його колишнього клубу – донецького «Шахтаря»: «Коли я грав у донецькому “Шахтарі”, там була традиція – маленьких і некрасивих хлопчиків скидали в оренду в ФК “Маріуполь”».

Кандидат у нардепи від «Слуги народу»

У 2019 році Федецький був кандидатом-мажоритарником від партії «Слуга народу» на виборах до Верховної Ради України. Він йшов по 118-му округу, який охоплював Пустомитівський район та частину Львова.

Як наслідок, Артем посів лише третє місце, набравши 11,6% голосів. Переможцем стала кандидатка від партії «Голос» Галина Васильченко із результатом 36%. Розрив Артема з другим місцем (Богдан Дубневич) становив 12%.

У 2019-му Федецький балотувався у народні депутати від «Слуги народу» (Фото з соцмереж)

Вступив до лав тероборони та допомагає армії

У березні 2022 року Федецький вступив до лав територіальної оборони у Луцьку. Його завданням на той момент було не допустити порушень громадського порядку чи мародерства. Нині Артем волонтерить та допомагає українським військовим.

«У мене була можливість кудись поїхати, але я б ніколи в житті не вчинив так. Я не так вихований. У цій країні, на моїй батьківщині я став тим, ким я є. Я готовий стояти тут до кінця, до нашої перемоги. Потрібно буде стріляти – будемо стріляти. Якщо москалі прорвуться сюди, то вони відчують, що таке партизанщина Західної України», – зазначив він.

У 2023 році став співзасновником та президентом аматорського футбольного клубу «Карпатські ведмеді». Мета цього благодійного проєкту – допомогти ветеранам та учасникам бойових дій соціалізуватися та інтегруватися у суспільство після отриманих поранень, тривалої служби чи полону.

У березні 2022 року Артем Федецький долучився до тероборони в Луцьку (dpsu.gov.ua)

Кандидат наук

Федецький закінчив Луцький інститут розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Маркетинг». 14 травня 2018 року захистив у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Методика навчання учнів футболу із застосуванням інформаційних моделей» зі спеціальності «теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)». Цікаво, що у 2024-му Центр журналістських розслідувань «Сила правди» знайшов у науковій роботі ексфутболіста ознаки плагіату.

Ведучий і актор

У вересні 2020 року Федецький став новим експертом програми «Головна команда», присвяченої матчам збірної України, яка виходила на каналах «Футбол 1/2/3».

Артем Федецький спробував себе у ролі ведучого (Фото «Футбол 1/2/3»)

А у 2023 році на екрани вийшов «Довбуш» – пригодницько-історична стрічка, що оповідає легенду про однойменного карпатського опришка, який боровся за свободу своєї землі, волю та справедливість на ній. Епізодичні ролі у фільмі зіграв Федецький та ще один легендарний футболіст – Артем Мілевський.