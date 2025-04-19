«Жовто-чорні» не змогли реабілітуватися за поразку у першому колі

У суботу, 19 квітня, «Карпати» в межах 25-го туру чемпіонату України приймали земляків з «Руха». Боротьби як такої не відбулось – «зелено-білі» буквально переїхали суперника, відвантаживши у ворота команди Віталія Пономарьова три м’ячі. Лише на останній хвилині «жовто-чорні» спромоглись на гол престижу.

УПЛ, 25-й тур

«Карпати» (Львів) – «Рух» (Львів) – 3:1

Голи: Бруніньйо, 20, Невеш, 45, Підгурський, 72 (аг.) – Пастух, 89

«Карпати» вийшли вперед ще до середини тайму – Невеш з меж штрафного елегантно викотив під удар Бруніньйо на правий фланг і той з гострого кута прошив Ледвія. Згодом кіпер «Руха» врятував свою команду після пострілу Ігора. Був шанс у Слюбика, але після рикошету Кінарейкін в падінні забрав м’яч. Однак на перерву «леви» пішли з перевагою у два голи: Стецьков після навісу з кутового влучив у поперечину і Невеш легко добив сферу у сітку.

В середині другого тайму черговий корнер став фатальним для «Руха». Чачуа випередив усіх на ближній стійці й головою спрямував м'яч у сітку – сфера зачепила Підгурського, тож взяття воріт зарахували як автогол.

На останній хвилині матчу ще один кутовий завершився голом – Пастух головою замкнув подачу, Кінарейкін не зумів зупинити круглого і той від його рук влетів у сітку.

Перемога принесла «Карпатам» 39 очок і залишила на п’ятій сходинці турнірної таблиці – від «Полісся», яке йде четвертим, Лупашко і компанія відстають на 2 пункти. «Рух» з 30-ма балами дев’ятий.