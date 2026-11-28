У фінальному заїзді Бондарев поступився лише британцю Кензо Крейгі

Український автогонщик Олександр Бондарев здобув два другі місця на Кубку світу Формули-4 у Макао. У дебютному виступі на міській трасі 17-річний українець двічі фінішував на подіумі та став першим українцем, якому вдалося досягти такого результату в сучасному форматі змагань FIA World Cup, інформує Міжнародна автомобільна федерація (FIA).

Олександр Бондарев виступав у складі команди SJM Theodore Racing, яка співпрацює з LN4 Fusion відомого пілота Ландо Норріса. У кваліфікаційній гонці українець стартував із восьмої позиції, однак завдяки високому темпу зумів відіграти кілька місць і фінішував другим. Це дозволило йому розпочати головний заїзд із першого ряду стартової решітки.

Основна гонка розпочалася з масштабної аварії, через яку організатори зупинили перегони. Після рестарту Бондарев продовжив боротьбу за подіум і поступився лише британцю Кензо Крейгі. Українець знову перетнув фінішну лінію другим.

Таким чином, дебют на міській трасі в Макао Олександр завершив із двома срібними нагородами. Він став першим українським пілотом у сучасному форматі Кубка світу FIA у Макао.

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У 2026 році Бондарев також став чемпіоном серії UAE4. Крім того, він дебютував у Формулі регіональних Європейських перегонів (FREC) на останніх двох етапах сезону, де здобув перемогу та ще один подіум. Наступного року українець виступатиме в цій серії на протягом усього сезону.

Успіх Бондарева відзначили й у Williams F1 Team Driver Academy, до якої він входить. За підсумками сезону 2026 року вихованці академії здобули чотири чемпіонські титули, 20 перемог у гонках, 11 поул-позицій та 45 подіумів у різних гоночних серіях.