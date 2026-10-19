Гонщик із України Олександр Бондарев змагатиметься за Кубок світу F4 у складі стайні SJM Theodore Racing

Український пілот Олександр Бондарев офіційно увійшов до заявкового списку FIA F4 World Cup, який пройде з 19 по 22 листопада 2026 року в рамках ювілейного 73-го Macau Grand Prix. Він стане першим українцем у сучасному форматі Кубка світу FIA на легендарній міській трасі Guia Circuit. Про це пілот повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Головне про Олександра Бондарева

Олександр Бондарев – 17-річний киянин, один із найперспективніших молодих пілотів світу та перший в історії українець, який став гонщиком Академії пілотів легендарної команди Формули-1 Williams Racing.

Свій шлях у великому автоспорті він розпочав із картингу, де у 2023 році здобув титул чемпіона Європи CIK-FIA. У 2026 році Олександр уперше серед українців завоював титул чемпіона формульної серії UAE4 (Формула-4 OAE), а згодом успішно дебютував у європейському регіональному чемпіонаті (FREC), де здобув історичну перемогу на трасі в місті Імола, Італія.

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Виклики траси Guia

Кубок світу F4 на культовій міській трасі Guia Circuit у Макао вважається одним із найпрестижніших та найскладніших випробувань для молодих пілотів з усього світу. Це 6,2 км вузьких міських вулиць, де довгі швидкісні прямі чергуються з надзвичайно тісними поворотами та перепадами висот. Головна особливість цієї траси – повна відсутність зон вильоту або гравійних пасток.

Траса оточена суцільними залізобетонними та металевими бар’єрами, через що будь-яка найменша помилка на швидкості 200 км/год може спричинити аварію. Виступ і вдале фінішування в Макао вважається головним «знаком якості» для будь-якого гонщика. Історично саме через це випробування проходило чимало майбутніх чемпіонів Формули-1, серед яких Айртон Сенна, Міхаель Шумахер та Льюїс Гамільтон.

Нинішній турнір має особливість, адже це лише другий в історії Кубок світу FIA F4. Перший виграв француз Жюль Руссель у 2025 році. У 2026-му Міжнародна автомобільна федерація (FIA) розширила масштаб змагань на користь повноцінної мультикомандної сітки: 12 провідних колективів із 10 країн і територій світу виставлять по два автомобілі. Пелотон (основну групу учасників) розширили з 20 до 24 гонщиків.

Команда та підтримка зірки Формули-1

На Гран-прі Макао Олександр Бондарев захищатиме кольори історичної місцевої стайні SJM Theodore Racing. Ця команда працює у партнерській співпраці з проєктом LN4 Fusion. Він створений для підтримки молодих талантів у Формулі-4, Формулі-3 та Формулі-2 й допомоги найперспективнішим гонщикам на шляху до вершини автоспорту.

Ландо Норріс є чинним чемпіоном світу, який особисто опікується проєктом і залучає до нього провідних фахівців, зокрема екскерівників топових команд юніорських серій. Таким чином, Олександр виступить у структурі, яку підтримує один із найсильніших гонщиків сучасної Формули-1.

Кваліфікаційна гонка Кубка світу F4 у Макао відбудеться 21 листопада, а вирішальний основний заїзд запланований на неділю, 22 листопада.