Ферстаппен здобув історичну перемогу на Гран-прі Сінгапуру, фіаско Гамільтона
Невдала стратегія Ferrari знову зіграла злий жарт з 7-разовим чемпіоном світу
У неділю, 11 жовтня, на автодромі Марина-Бей відбулась гонка Гран-прі Сінгапуру – 17-го етапу сезону Формули-1. У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, поул завоював пілот Red Bull Макс Ферстаппен (першим для «биків» за 13 років). Другу сходинку посів Шарль Леклер з Ferrari, а топ-3 замкнув його партнер по команді Льюїс Гамільтон.
Переможцем Гран-прі став Макс Ферстаппен – для 4-разового чемпіона світу це перший тріумф у Сінгапурі в кар’єрі. Другим фінішував Шарль Леклер, а третім став Кімі Антонеллі.
Цікаво, що протягом більшої частини гонки третім їхав 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, однак через невдалу стратегію британський пілот опустився відразу на шосту сходинку.
Гран-прі Сінгапуру, топ-10:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 62 кола
- 2. Шарль Леклер (Ferrari) +9,520
- 3. Кімі Антонеллі (Mercedes) +28,014
- 4. Ландо Норріс (McLaren) +35,422
- 5. Оскар Піастрі (McLaren) +46,191
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +49,867
- 7. Ліам Лоусон (RB) +1:21,853
- 8. Джордж Расселл (Mercedes) +1:24,677
- 9. П’єр Гаслі (Alpine) +1:30,012
- 10. Ісак Аджар (Red Bull) +1:30,862
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 340 очок
- 2. Джордж Расселл (Mercedes) – 238
- 3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 229
- 4. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 221
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 215
- 6. Ландо Норріс (McLaren) – 201
- 7. Оскар Піастрі (McLaren) – 138
- 8. Ісак Аджар (Red Bull) – 97
- 9. Ліам Лоусон (RB) – 75
- 10. П’єр Гаслі (Alpine) – 41
У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari збільшив відрив від McLaren вже до 105 очок.
Кубок конструкторів:
- 1. Mercedes – 578 очок
- 2. Ferrari – 444
- 3. McLaren – 339
- 4. Red Bull – 332
- 5. RB – 100
- 6. Alpine – 68
- 7. Haas – 30
- 8. Audi – 23
- 9. Williams – 12
- 10. Aston Martin – 7
- 11. Cadillac – 0
Наступна гонка відбудеться за два тижні, 25 жовтня, у США.