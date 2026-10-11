Макс Ферстаппен нарешті подолав «азійське прокляття»

У неділю, 11 жовтня, на автодромі Марина-Бей відбулась гонка Гран-прі Сінгапуру – 17-го етапу сезону Формули-1. У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, поул завоював пілот Red Bull Макс Ферстаппен (першим для «биків» за 13 років). Другу сходинку посів Шарль Леклер з Ferrari, а топ-3 замкнув його партнер по команді Льюїс Гамільтон.

Переможцем Гран-прі став Макс Ферстаппен – для 4-разового чемпіона світу це перший тріумф у Сінгапурі в кар’єрі. Другим фінішував Шарль Леклер, а третім став Кімі Антонеллі.

Цікаво, що протягом більшої частини гонки третім їхав 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, однак через невдалу стратегію британський пілот опустився відразу на шосту сходинку.

Гран-прі Сінгапуру, топ-10:

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1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 62 кола

2. Шарль Леклер (Ferrari) +9,520

3. Кімі Антонеллі (Mercedes) +28,014

4. Ландо Норріс (McLaren) +35,422

5. Оскар Піастрі (McLaren) +46,191

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +49,867

7. Ліам Лоусон (RB) +1:21,853

8. Джордж Расселл (Mercedes) +1:24,677

9. П’єр Гаслі (Alpine) +1:30,012

10. Ісак Аджар (Red Bull) +1:30,862

Загальний залік пілотів, очки:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 340 очок

2. Джордж Расселл (Mercedes) – 238

3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 229

4. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 221

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 215

6. Ландо Норріс (McLaren) – 201

7. Оскар Піастрі (McLaren) – 138

8. Ісак Аджар (Red Bull) – 97

9. Ліам Лоусон (RB) – 75

10. П’єр Гаслі (Alpine) – 41

У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari збільшив відрив від McLaren вже до 105 очок.

Кубок конструкторів:

1. Mercedes – 578 очок

2. Ferrari – 444

3. McLaren – 339

4. Red Bull – 332

5. RB – 100

6. Alpine – 68

7. Haas – 30

8. Audi – 23

9. Williams – 12

10. Aston Martin – 7

11. Cadillac – 0

Наступна гонка відбудеться за два тижні, 25 жовтня, у США.