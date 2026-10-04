Макс Ферстаппен після перемоги у кваліфікації виграв і основну гонку

У неділю, 4 жовтня, у Малайзії відбулась гонка Гран-прі Бахрейну – 16-го етапу сезону Формули-1 (місце дислокації змінили через обстріли з боку Ірану). У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, перший поул в сезоні завоював пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Другу сходинку посів Льюїс Гамільтон з Ferrari, а топ-3 замкнув ще один представник австрійської стайні Ісак Аджар.

Основна гонка мала розпочатися о 10:00, але спочатку через дощ, а потім через проблеми з програмним забезпеченням на окремих машинах стартувати вдалось лише через 1,5 години.

Старт виявився провальним одразу для низки пілотів, адже хтось розпочинав заїзд на проміжній дощовій гумі, а інші на сліках, що виявилось помилковим рішенням. Стратегічний хаос, здавалось, поховав шанси обох гонщиків Ferrari та Ландо Норріса, які відкотились у хвіст пелетону.

Рассел та Антонеллі одразу ж вирвалися вперед і тривалий час лідирували. Однак після аварії Ботаса та сейфті-кару Ферстаппен випередив Кімі й повернув собі лідерство. Потроху відіграти позиції вдалось і Гамільтону.

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А ось справжньою трагедією гонка закінчилась для Рассела – протягом 7 кіл машина безпеки везла за собою пелотон, збираючи колових докупи, аж раптом у Джорджа виникли проблеми з двигуном і йому довелось зійти з траси (і майже вибути з боротьби за чемпіонство). Це дозволило пілоту Ferrari поборотися з Аджаром за подіум.

Варто згадати і про Фернандо Алонсо, який фінішував восьмим, здобувши найкращий результат в сезоні і принісши команді 4 очки.

Переможцем Гран-прі Бахрейну став Макс Ферстаппен – для 4-разового чемпіона світу цей подіум став першим у поточному сезоні. Другим фінішував лідер загального заліку Кімі Антонеллі, а третім став Льюїс Гамільтон.

Гран-прі Бахрейну, топ-10:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 55 кіл

2. Кімі Антонеллі (Mercedes) +2,307

3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +4,919

4. Шарль Леклер (Ferrari) +7,258

5. Ісак Аджар (Red Bull) +8,571

6. Оскар Піастрі (McLaren) +9,454

7. Ліам Лоусон (RB) +12,753

8. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +13,372

9. Ландо Норріс (McLaren) +13,993

10. Арвід Ліндблад (RB) +15,928

Загальний залік пілотів, очки:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 320 очок

2. Джордж Расселл (Mercedes) – 236

3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 214

4. Шарль Леклер (Ferrari) – 191

5. Ландо Норріс (McLaren) – 188

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 188

7. Оскар Піастрі (McLaren) – 128

8. Ісак Аджар (Red Bull) – 96

9. Ліам Лоусон (RB) – 65

10. П’єр Гаслі (Alpine) – 41

У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari збільшив відрив від McLaren до 89 очок.

Кубок конструкторів:

1. Mercedes – 556 очок

2. Ferrari – 405

3. McLaren – 316

4. Red Bull – 298

5. RB – 90

6. Alpine – 68

7. Haas – 27

8. Audi – 17

9. Williams – 12

10. Aston Martin – 7

11. Cadillac – 0

Наступна гонка відбудеться за тиждень, 11 жовтня, в Сінгапурі.