Ферстаппен здобув дебютну перемогу на шаленому Гран-прі Бахрейну, драма Рассела, камбек Ferrari
Чотириразовий чемпіон світу вперше в сезоні тріумфував у Формулі-1
У неділю, 4 жовтня, у Малайзії відбулась гонка Гран-прі Бахрейну – 16-го етапу сезону Формули-1 (місце дислокації змінили через обстріли з боку Ірану). У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, перший поул в сезоні завоював пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Другу сходинку посів Льюїс Гамільтон з Ferrari, а топ-3 замкнув ще один представник австрійської стайні Ісак Аджар.
Основна гонка мала розпочатися о 10:00, але спочатку через дощ, а потім через проблеми з програмним забезпеченням на окремих машинах стартувати вдалось лише через 1,5 години.
Старт виявився провальним одразу для низки пілотів, адже хтось розпочинав заїзд на проміжній дощовій гумі, а інші на сліках, що виявилось помилковим рішенням. Стратегічний хаос, здавалось, поховав шанси обох гонщиків Ferrari та Ландо Норріса, які відкотились у хвіст пелетону.
Рассел та Антонеллі одразу ж вирвалися вперед і тривалий час лідирували. Однак після аварії Ботаса та сейфті-кару Ферстаппен випередив Кімі й повернув собі лідерство. Потроху відіграти позиції вдалось і Гамільтону.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
А ось справжньою трагедією гонка закінчилась для Рассела – протягом 7 кіл машина безпеки везла за собою пелотон, збираючи колових докупи, аж раптом у Джорджа виникли проблеми з двигуном і йому довелось зійти з траси (і майже вибути з боротьби за чемпіонство). Це дозволило пілоту Ferrari поборотися з Аджаром за подіум.
Варто згадати і про Фернандо Алонсо, який фінішував восьмим, здобувши найкращий результат в сезоні і принісши команді 4 очки.
Переможцем Гран-прі Бахрейну став Макс Ферстаппен – для 4-разового чемпіона світу цей подіум став першим у поточному сезоні. Другим фінішував лідер загального заліку Кімі Антонеллі, а третім став Льюїс Гамільтон.
Гран-прі Бахрейну, топ-10:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 55 кіл
- 2. Кімі Антонеллі (Mercedes) +2,307
- 3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +4,919
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +7,258
- 5. Ісак Аджар (Red Bull) +8,571
- 6. Оскар Піастрі (McLaren) +9,454
- 7. Ліам Лоусон (RB) +12,753
- 8. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +13,372
- 9. Ландо Норріс (McLaren) +13,993
- 10. Арвід Ліндблад (RB) +15,928
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 320 очок
- 2. Джордж Расселл (Mercedes) – 236
- 3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 214
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) – 191
- 5. Ландо Норріс (McLaren) – 188
- 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 188
- 7. Оскар Піастрі (McLaren) – 128
- 8. Ісак Аджар (Red Bull) – 96
- 9. Ліам Лоусон (RB) – 65
- 10. П’єр Гаслі (Alpine) – 41
У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari збільшив відрив від McLaren до 89 очок.
Кубок конструкторів:
- 1. Mercedes – 556 очок
- 2. Ferrari – 405
- 3. McLaren – 316
- 4. Red Bull – 298
- 5. RB – 90
- 6. Alpine – 68
- 7. Haas – 27
- 8. Audi – 17
- 9. Williams – 12
- 10. Aston Martin – 7
- 11. Cadillac – 0
Наступна гонка відбудеться за тиждень, 11 жовтня, в Сінгапурі.