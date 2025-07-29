Найстарший пілот Формули-1 проводить свій не найвдаліший сезон

29 липня своє 44-річчя відзначає легендарний іспанський автогонщик Фернандо Алонсо. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя спортсмена, який тривалий час залишався наймолодшим дворазовим чемпіоном Формули-1 (2005, 2006), а нині є найбільш віковим чинним учасником королівських перегонів.

Перші кроки

Алонсо народився у 1981 році в іспанському місті Ов’єдо. Його батько – Хосе Луїс – працював вибухотехніком, а мати – Ана Діас – продавчинею в магазині. У Фернандо є старша сестра Лорена, для якої батько на 8-річчя власними руками збудував карт. Захоплення у дівчинки це не викликало, натомість неабияк зацікавило майбутнього чемпіона.

Перший карт Алонсо

Аби перевірити свої здогадки, батько (який періодично брав участь в аматорських заїздах) підігнав педалі карта під зріст син – і той впевнено проїхав на ньому, хоча пілоту виповнилося лише 3 роки. Алонсо-старший вважає цей момент у біографії Фернандо відправною точкою у світ спорту.

Фернандо Алонсо в дитинстві

На покупку нової гуми (в тому числі й дощової) у сімʼї не вистачало коштів, і Фернандо змушений був за будь-якої погоди ганяти на сліках (гладка поверхня шини без малюнка протектора). Саме це дозволило йому розвинути в собі неймовірне відчуття межі зриву машини в занос, що надалі стане фішкою гонщика.

Чемпіонський шлях у картингу

Спочатку юний іспанець брав участь у змаганнях, що відбуваються у рідному місті. Уже у пʼять років він отримав справжню ліцензію картингіста, в 7-річному віці виграв чемпіонат Астурії, фінішувавши 1-м у 8 гонках. Талант юнака підтримали спонсори, що вирішило проблему із фінансуванням на стартовому етапі професійної карʼєри.

Фернандо виправдав очікування і, вигравши у 12 років національний чемпіонат із картингу серед юніорів, потім ще чотири рази завойовував цей титул, одночасно успішно виступаючи на європейському та світовому рівнях (зокрема, у 1997 році він переміг в іспанській серії «Інтер-А» і завоював титул чемпіона в Італії).

Талант Алонсо помітив Адріан Кампос, колишній гонщик та менеджер команди Nissan. Він запропонував Фернандо пересісти в гоночний болід, і не прогадав. У 1999 році іспанець виграв 6 із 9 заїздів у європейському чемпіонаті Формули-Nissan, ставши віце-чемпіоном.

Алонсо святкує перемогу на першому етапі чемпіонату Euro Open by Nissan в Альбасете (1999 рік)

Наступного року Фернандо брав участь у Формулі-3000, виступаючи за команду Astromega: він випередив усіх в останній гонці та став 4-м за підсумками загального заліку року.

Дебют у Формулі-1

Прогрес Алонсо продовжився і в 2001 році він дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Австралії, коли його перевели з тест-пілотів до бойового складу Minardi.

Алонсо під час виступів за Minardi на Гран-прі Бразилії (2001 рік)

Італійська команда ніколи не хапала зірок з неба, але дозволяла розкритися майбутнім відомим гонщикам. Алонсо, якому на той момент виповнилося 19 років, дістався аутсайдерський болід, тож набрати очок і вийти в лідери не вдалося. Однак на фоні напарників – Кімі Райкконена та Хуана-Пабло Монтойї – він чудово проявив себе і навіть не поступався ефектністю.

Алонсо за кермом аRenault на Гран-прі Великої Британії (2005 рік)

Золотий дубль і пенсія Шумахера

Вже наступного року Алонсо стає тест-пілотом Renault, щоб у 2003-му отримати місце в основі французької команди, виграти першу гонку і з чотирма подіумами посісти за підсумками сезону шосте місце в особистому заліку. Роком пізніше іспанець піднявся на четверту сходинку, а потім був золотий дубль.

Фернандо Алонсо – чемпіон світу

Алонсо вдалося перервати серію з пʼяти поспіль перемог Міхаеля Шумахера і стати наймолодшим дворазовим чемпіоном Формули-1.

Фернандо Алонсо і Міхаель Шумахер

«Тефлонсо»

У сезоні-2007 Алонсо приєднався до McLaren. Керівництво британської стайні вирішило змінити Педро Де ла Росу (напарника Фернандо) на Льюїса Гамільтона, що стало величезною помилкою у стратегії. У команді виникли скандали, інтриги та розбірки, підбурювані новачком та його батьком. Внутрішні проблеми колективу завадили Алонсо демонструвати чемпіонські результати, і він у підсумку став лише третім зі 109-ма очками, однак отримав за свою незламність горде прізвисько «Тефлонсо». Паралельно з цим розвивався шпигунський скандал за участі Алонсо та Де ла Роси, коли представники McLaren отримали конфіденційну інформацію про боліди Ferrari, за що британську команду в результаті дискваліфікували з кубка конструкторів.

Фернандо Алонсо

На фоні скандалів іспанець достроково розірвав контракт і повернувся до Renault, де виступав у 2008-2009 роках. У 2010-му Алонсо перейшов у Ferrari (яка задля цього достроково розірвала контракт з Кімі Райкконеном) і здобув перемогу на своїх дебютних перегонах за італійську команду. У драматичній розвʼязці сезону Фернандо поступився чемпіонським титулом Себастьяну Феттелю (через помилкове рішення Ferrari скопіювати стратегію раннього піт-стопу у пілота Red Bull Марка Веббера, який також боровся за чемпіонську корону). У 2011-му він став четвертим, а наступні два роки знову фінішував у статусі віцечемпіона.

Сезон-2014 став для Алонсо останнім і найневдалішим у складі «Скудерії». За весь рік він не здобув жодної перемоги і лише двічі піднімався на подіум. Шосте місце у чемпіонаті, 161 очко та розгромна перемога над своїм партнером по команді Кімі Райкконеном – це все, чим міг похизуватися іспанець.

Повернення в McLaren і аварія

У 2015 році Алонсо повернувся до McLaren, підписавши трирічний контракт, який не допускав дострокового розірвання. Серйозна аварія на передсезонних тестах змусила його пропустити перший етап сезону, а співпраця з японськими мотористами Honda, які вирішили повернутися у Формулу-1 після свого відходу в 2008 році, завершилась провалом. Як наслідок, Алонсо зміг лише двічі фінішувати в очках та посів 17-е місце у чемпіонаті.

На Гран-прі Австралії 2016 року іспанець потрапив у серйозну аварію, зіткнувшись із болідом Естебана Гутьєрреса на швидкості 310 км/год. На думку експертів, врятувати життя спортсмену допомогло сучасне облаштування боліда – подібні зіткнення за участю застарілих зразків машин закінчувалися загибеллю пілотів.

Через отримані травми йому довелося пропустити наступний етап, який проходив у Бахрейні. Проте сезон-2016 не приніс ані йому, ані McLaren довгоочікуваних успіхів – Алонсо задовольнився 10 місцем, а наступний чемпіонат завершив взагалі п’ятнадцятим.

У 2018-му Алонсо оголосив, що залишає Формулу-1. У тому ж році Фернандо виграв 24-годинну гонку «Ле-Ман».

Камбек в Формулу-1

8 липня 2020 року в Renault (Alpine) оголосили про повернення Фернандо Алонсо в сезоні 2021 року в королівські перегони: іспанця спокусили зарплатою у розмірі 19 млн євро. У лютому 2021 року Алонсо потрапив у ДТП в швейцарському Лугано – у пілота, який їхав на велосипеді, врізався автомобіль. Обійшлось без серйозних травм, однак іспанцеві довелося перенести щелепно-лицьову операцію і видаляти пошкоджений зуб.

Влітку 2022-го Алонсо знову змінив команду, опинившись в Aston Martin. Французи пропонували Фернандо продовжити контакт на рік, що не влаштовувало іспанця, тоді як британці були переконливішими, запропонувавши угоду за схемою 1+1+1. В сезоні-2023 Алонсо фінішував четвертим, а наступний чемпіонат завершив на дев’ятому місці.

Фернандо Алонсо

У нинішній першості після 13-ти турів Алонсо у загальному заліку пілотів посідає чотирнадцяту сходинку, набравши лише 16 очок.

Особисте життя

У 2006 році Алонсо переїхав жити до Швейцарії, де придбав будинок у Мон-Сюр-Роль біля озера Женева. «Країну банків та годинників» він обрав через нижчі податки для резидентів. Після підписання контракту з Ferrari у 2010 році переїхав до Лугано, щоб жити ближче до Маранелло (бази команди). Проте взимку 2010-го повернувся жити на батьківщину в Овʼєдо.

Алонсо не афішує своє особисте життя, обмежуючись у соцмережах лише фото «з роботи». П’ять років Фернандо жив цивільним шлюбом зі співачкою Ракель дель Росаріо Масісас. Однак сімейну ідилію зруйнувала російська модель та актриса Ксенія Чумичова. Але карма її покарала: іспанця відбила інша росіянка – Дар’я Капустіна.

Фернандо Алонсо і Дар'я Капустіна

Далі була модель Лара Альварес, стосунки з якою Фернандо розірвав у 2016-му, після чого зустрічався з італійкою Ліндою Морселлі.

У 2022 році Алонсо помітили з телеведучою каналу ServusTV Андреа Шлагер, однак навесні 2023-го пара повідомила про розставання. Приписували іспанцю і роман зі співачкою Тейлор Свіфт.

Фернандо Алонсо і Тейлор Свіфт

З 2023-го Фернандо зустрічається з Меліссою Хіменес, яка працює кореспонденткою Формули-1.

Мелісса Хіменес і Фернандо Алонсо

Раніше, у 2013-2014 роках, вона зустрічалася зі співаком Дані Мартіном, а з 2014-го по 2022-й була у стосунках з футболістом Марком Бартрою (у шлюбі з ним у Мелісси народилося троє дітей). Нині Мелісса – одна з найвідоміших спортивних телеведучих країни, брала участь у популярних телевізійних шоу на кшталт Tu cara me suena.

Мелісса Хіменес

Досягнення та нагороди:

виступав за команди Minardi (2001), Renault (2003-2006), McLaren (2007), Renault (2008-2009), Ferrari (2010-2014), McLaren (2015-2018), Alpine (2021-2022), Aston Martin (2023-2025);

дворазовий чемпіон Формули-1 (2005, 2006);

триразовий віце-чемпіон Формули-1 (2010, 2012, 2013);

бронзовий призер Формули-1 (2007);

дворазовий переможець автоперегонів на витривалість «24 години Ле-Мана» (2018, 2019);

переможець гонки «24 години Дайтони» (2019);

нагороджений Королівським орденом «За спортивні заслуги» та Премією принцеси Астурійської (Іспанія) та Орденом Зірки Італії.

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