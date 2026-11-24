Олександр Сеуканд майже 10 років тренував національну команду

Колишній головний тренер національної збірної України з хокею Олександр Сеуканд помер на 76-му році життя, повідомляє пресслужба клубу «Сокіл». Він був одним із найвідоміших українських хокейних наставників.

Сеуканд пішов у засвіти 21 жовтня. Причина смерті не розголошується.

Олександр Сеуканд працював зі збірною України у 1999–2009 роках, за винятком 2007-го. Спочатку він обіймав посаду старшого тренера, а згодом очолив національну команду. За його участі українська збірна виступила на зимових Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті, де посіла десяте місце. Також у цей період команда регулярно змагалася в елітному дивізіоні чемпіонатів світу.

Найбільш тривалим етапом тренерської кар’єри Сеуканда стала робота в київському «Соколі», який він очолював з 1994 до 2011 року. За цей час команда 11 разів виграла чемпіонат України. Також фахівець працював із командами «Компаньйон-Нафтогаз», «Дженералз» та харківським «Динамо».

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«Любов до «Сокола» не зникала в Олександра Юрійовича впродовж всього його життя, у минулому сезоні його неодноразово можна було побачити на матчах команди, чемпіонству якої він дуже радів. Український хокей втратив людину, яка була віддана йому усім серцем», – йдеться у повідомленні.

Останнім клубом у тренерській кар’єрі Олександра Сеуканда стало харківське «Динамо», яке він очолював у 2017–2019 роках.