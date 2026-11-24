Тайсон Фʼюрі вперше публічно заявив про проблеми з психічним здоровʼям

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Фʼюрі публічно визнав свої проблеми з психічним здоровʼям. Лікарі діагностували в нього шизофренію, повідомив 23 листопада телеканал CNN.

За даними CNN, 37-річний британський боксер вперше розповів про проблеми зі психічним здоровʼям у документальному фільмі для Netflix Tyson Fury, який вийде на платформі у пʼятницю, 28 листопада.

«Слова не можуть описати темряву, в якій я перебував. Я походив з живої версії пекельних безодень. І я часом на 100% думав, що опинюся в оббитій м’якою стіною кімнаті із замкненими дверима, і це мене дуже лякало», – розповів Фʼюрі.

Фахівці діагностували у Фʼюрі психічні порушення після перемоги над українським боксером Володимиром Кличком у 2015 році. Тоді Тайсон Фʼюрі вперше став чемпіоном світу.

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За словами боксера, до психіатра він пішов після того, як почав стикатися із нападами неконтрольованого страху. Крім того, Фʼюрі розповів про голоси, які нібито по радіо погрожували вбити його батька та рідню.

Ексчемпіон також розповів про те, що в нього була залежність від алкоголю та наркотиків. Попри це, він зміг повернутися на ринг та знову здобути чемпіонські пояси. Нагадаємо, у травні та грудні 2024 року він зазнав поразки від Олександра Усика. Українець став першим у XXI столітті абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі й першим, хто обʼєднав чотири пояси (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів – WBA, IBF і WBC). З того часу Фʼюрі повернувся до бою, здобувши дві перемоги у 2026 році.

Новий повнометражний документальний фільм Tyson Fury вийде на Netflix за два тижні до його бою проти Ентоні Джошуа. Поєдинок запланований на 11 грудня 2026 року.

Проблеми Ф'юрі з психічним здоров'ям були широко задокументовані раніше, але документальний фільм став першим випадком, коли діагноз боксера обговорюють публічно.