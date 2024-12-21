У ніч на 22 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді відбувся бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі. На кону дуелі були пояси WBC, WBA та WBO та особливий пояс, присвячений 50-річчю проведення бою між легендарними Мохамедом Алі та Джорджем Форманом, що був визнаний одним з найкращих боїв минулого сторіччя. У важкому бою Усик вдруге переміг Ф’юрі одностайним рішенням суддів, захистивши звання чемпіона світу.

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Перші два раунди змусили українських вболівальників добряче похвилюватися – Олександр пропустив декілька неприємних ударів від британця. Згодом Усик влучив супернику в голову з лівої, а Ф’юрі струсонув візаві у відповідь.

П’ятий раунд – Тайсон почав застосовувати підлі прийоми, б’ючи українця по потилиці. Рефері реагував в’яло. Усик переважно захищався, відчувалась перевага суперника в габаритах. У шостому раунді британець захопив центр рингу та пропри це Усик успішно викидав двійки та трійки. А перед гонгом прямим ударом влучив у бороду британця.

Сьомий раунд був повністю за українцем: розпочавши двійкою у голову, він завершив прямим ударом в лоба і ще однією двійкою. Усик продовжив працювати по корпусу Ф’юрі, потрохи розгойдуючи останнього і витискаючи з центру рингу. Тайсон не соромився бити нижче пояса. На початку чемпіонських раундів обидва боксери пішли в обмін ударами – українець пробив трійку по британцеві, а той у відповідь викидував точні джеби.

В останні три хвилини Ф’юрі нічим не здивував – українець впевнено контролював дії суперника. Оцінки суддів були на боці Усика – Олександр вдруге поспіль виграв рішенням суддів 116:112 (всі троє поставили однакові оцінки) та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO, а також WBC.

116-112

116-112

116-112



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Нагадаємо, у ніч на 19 травня Усик переміг Тайсона Фʼюрі роздільним рішенням суддів (115:112, 114:113, 113:114), завдавши британцю дебютної поразки в карʼєрі. Українець став першим у XXI столітті абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі й першим, хто обʼєднав чотири пояси (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів – WBA, IBF і WBC).

37-річний Олександр Усик розпочав професіональну кар’єру у 2008 році. На двох чемпіонатах світу боксер здобув перші великі перемоги – бронзу у 2009 та золото у 2011. У 2012-му Усик на літніх Іграх в Лондоні став олімпійським чемпіоном. У 2013-му він провів свій перший бій на професійному рингу в першій важкій вазі. У вересні 2015-го Усик посів першу сходинку рейтингу WBO серед боксерів першої важкої ваги.

У 2018 році боксер вирішив перейти у найвищу вагову категорію і відтоді провів пʼять боїв – проти американця Чазза Візерспуна, британця Дерека Чісори, два проти британця Ентоні Джошуа, а також проти британця Даніеля Дюбуа. Усі вони завершилися перемогою українця. Загалом за свою кар’єру Усик досі жодного бою не програв.