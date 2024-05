У ніч з 18 на 19 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі роздільним рішенням суддів – 115-112, 114-113 та 113-11. Українець став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі та першим в історії за версіями чотирьох головних боксерських організацій світу – WBA, IBF, WBO і WBC (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів WBA, IBF і WBC).

HOW SWEET IT IS.



Boxing, we have an Undisputed Heavyweight champion pic.twitter.com/Ku5OA5GTZC