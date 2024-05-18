У 9 раунді Олександр Усик відправив Тайсона Фʼюрі в нокдаун

У ніч з 18 на 19 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі роздільним рішенням суддів – 115-112, 114-113 та 113-11. Українець став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі та першим в історії за версіями чотирьох головних боксерських організацій світу – WBA, IBF, WBO і WBC (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів WBA, IBF і WBC).

HOW SWEET IT IS.



Boxing, we have an Undisputed Heavyweight champion pic.twitter.com/Ku5OA5GTZC — Top Rank Boxing (@trboxing) May 18, 2024

Впродовж майже всього бою Олександр Усик переслідував свого суперника. Швидкість та техніка мали стати його сильними сторонами проти Тайсона Фʼюрі, який суттєво переважав противника габаритами: розмах рук британця – понад 2 м. Лише у 6 раунді Фʼюрі притискав Усика до краю рингу, і українець пропустив декілька важких ударів та грав другим номером.

Натомість у 8 раунді Усик розбив Фʼюрі носа, а в наступному – відправив його в нокдаун. Теоретично українець міг завершити тоді бій і нокаутом, проте суддя зупинив поєдинок, а потім прозвучав гонг.

HOW did Tyson Fury survive this from Oleksandr Usyk ? pic.twitter.com/49IbID0yNl — Happy Punch (@HappyPunch) May 18, 2024

Додамо, що Олександр Усик вийшов на ринг знову під пісню Василя Жадана «Браття» в образі українського отамана. Після поєдинку боксери досить по дружньому обіймалися та говорили. Проте після оголошення результатів Фʼюрі заявив, що вважає себе переможцем, і натякнув, що Усику віддали перемогу через те, що в Україні – війна. Обидва боксери висловили готовність провести реванш, який попередньо планується у жовтні.

Хто такий Олександр Усик

37-річний Олександр Усик – український професійний боксер, колишній абсолютний чемпіон у першій важкій вазі (2018-2019), оліймпійський чемпіон (2012), чемпіон світу (2011). У 2018 році вирішив перейти у вищу вагову категорію, і провів перший бій у надважкій вазі наступного року, перемігши американця Чазза Візерспуна.

У 2020 Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору, здобувши титул чемпіона WBO Inter-Continental. Наступного року одностайним рішенням суддів українець переміг британця Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу за версіями WBA (Super), IBF, WBO та IBO. Через рік йому вдалося успішно захистити титули у реванші проти Джошуа, після чого він очолив рейтинг боксерів за версією журналу The Ring.

Відтак почалися переговори про проведення поєдинку Олександра Усика проти британця Тайсона Фʼюрі, чемпіона світу за версією WBC, за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Переможець цього бою мав стати першим в історії абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за версіями чотирьох головних боксерських організацій світу – WBA, WBO, IBF і WBC (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів WBA, IBF і WBC).

Спершу поєдинок планували на початок 2023 року, проте потенційні дати постійно змінювалися. У серпні 2023 року Олександр Усик успішно провів другий захист своїх титулів проти британця Даніеля Дюбуа, нокаутувавши суперника. Після цього Усик і Фʼюрі підписали контракт на бій у Саудівській Аравії. Спершу його запланували на лютий 2024 року, проте його відтермінували на травень через травму британця.

Загалом у професійній карʼєрі Олександр Усик провів 22 бої, жодного з яких не програв.

Скандали, повʼязані з Олександром Усиком

Олександр Усик також відомий низкою скандалів. Зокрема, у липні 2016 року на прес-конференції перед поєдинком за пояс WBO проти поляка Кшиштофа Гловацкого Усика запитали, чи Крим – це Україна. Він відповів: «Крим – це мій дім. Я дуже його люблю, там народився я та мої діти. Крим – це Крим». Пізніше у нього Крим став «божим».

У 2020 році він разом з Ломаченком, російськими священиками та акторами знявся у відеопривітанні православних з Великоднем. Та більш скандальною стала їхня участь у зйомках документального фільму РПЦ «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», де розповіли про дружбу з росіянами та «єдіний народ». Після цього їх внесли в базу сайту «Миротворець».

Проте після початку повномасштабного вторгнення у публічному спілкуванні та соцмережах Олександр Усик перейшов на українську мову та цілковито змінив свою риторику на проукраїнську. Він є одним із амбасадорів UNITED24, а також проводить власні благодійні збори для ЗСУ через свій благодійний фонд Usyk Foundation.

Хто такий Тайсон Фʼюрі

35-річний Тайсон Ф'юрі – англійський професійний боксер, який виступає у надважкій ваговій категорії. Чемпіон Великої Британії за версією ABA 2008 року, чемпіон Великої Британії та Британської Співдружності за версією BBBofC 2011 року. Чемпіон світу у надважкій ваговій категорії за версіями WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), The Ring (2015-2018), WBA (2015-2016) і IBF (2015), WBC (2020-). Зайняв перше місце в рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec за підсумком 2015, 2018 та 2019 років.

Загалом у професійній карʼєрі провів 34 бої, з яких програв лише один – Олександру Усику.