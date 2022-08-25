Олександр Усик не програв жодного бою у своїй професійній кар'єрі

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик після другої перемоги над британцем Ентоні Джошуа очолив рейтинг боксерів за версією журналу The Ring. Він перебуває на першому місці як у загальному рейтингу, незалежно від вагової категорії, так і в рейтингу суперважкої вагової категорії. Українець став першим боксером-важковаговиком, який очолив загальний рейтинг, після Майка Тайсона, який посідав це місце понад 30 років тому.

У топ-10 загального рейтингу увійшов також інший український боксер Василь Ломаченко: він посідає 6 місце. У рейтингу своєї, легкої, вагової категорії він посідає третє місце.

Зазначимо, що у рейтингу The Ring немає чемпіона світу за версію WBC Тайсона Ф'юрі, який раніше оголосив про завершення кар'єри. Через це він звільнив чемпіонський пояс The Ring, який у реванші проти Джошуа виграв Усик. Після перемоги Усика відбуваються перемовини щодо організації бою між українцем та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона.

Водночас в оновленому рейтингу журналу ESPN Олександр Усик піднявся на 4 сходинку, обійшовши Тайсона Ф'юрі, який опустився на 6 місце. Перше місце рейтингу займає чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд, друге – чемпіон за версіями IBF та WBA Super у легшій вазі японець Іноуе Наоя, а третє – чемпіон світу за версіями IBF, WBC та WBA Super в напівсередній вазі американець Еррол Спенс.

Як інформував ZAXID.NET, 20 серпня у Джидді відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Українець у важкому поєдинку переміг британця роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином українець захистив звання чемпіона світу за версіями IBF, WBA Super, IBO і WBO у суперважкій вазі, а також виграв вакантний пояс журналу Ring. Олександр Усик присвятив свою перемогу Україні, Збройним Силам та усім українцям.

35-річний Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі. У 2018 році вирішив перейти у вищу вагову категорію і відтоді провів лише чотири бої – проти американця Чазза Візерспуна, британця Дерека Чісори, а також два проти Ентоні Джошуа. Усі вони завершилися перемогою українця. Загалом у професійній кар’єрі Усик досі жодного бою не програв.