Олександр Усик виграв бій-реванш проти Ентоні Джошуа, що відбувся у Джидді 20 серпня, розділеним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином українець захистив звання чемпіона світу за версіями IBF, WBA Super, IBO і WBO у суперважкій вазі, а також виграв вакантний пояс журналу Ring.

Після бою обидва боксери підняли український прапор. Ентоні Джошуа після оголошення результатів суддів зірвався на довгу промову, у якій відзначив важку працю, яку проробив Олександр Усик у той час, коли в його країні йде війна. У свою чергу Олександр Усик присвятив свою перемогу Україні, Збройним Силам, усім, хто боронить нашу державу, усім українцям. Також він висловив готовність зустрітися з Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона, який у кінці квітня оголосив про завершення кар'єри, а на початку серпня – про її відновлення.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у бою за звання чемпіона світу за версіями IBF, WBA Super, IBO і WBO у суперважкій вазі 26 вересня 2021 року на стадіоні «Тоттенгем» у Лондоні. Джошуа був фаворитом того поєдинку за версією букмекерів, проте усі троє суддів віддали перемогу українцю за результатом 12 раундів. Усик, який провів у надважкій вазі до того моменту лише два поєдинки, погодився на бій без права на реванш та з розподілом гонорару 80/20 на користь британця. Водночас Джошуа право реваншу мав, і він ним скористався.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну бій міг зірватися, проте у кінці березня Олександр Усик погодився на реванш та виїхав з України для підготовки до бою. Нещодавно стало відомо, що до цього його, зокрема, спонукали українські військові, яких він відвідував у госпіталі. Тепер вже букмекери ставили на перемогу українця, а не британця.

Разом з підготовкою до бою-реваншу команда Олександра Усика заснувала благодійний фонд Usyk Foundation для допомоги армії та українцям, які постраждали від російської агресії. Сам боксер запустив оселедця та козацькі вуса, веде соцмережі українською або англійською мовою, а з журналістами спілкується виключно українською. Крім того, він викупив права на трансляцію реваншу, щоб українці переглянули його безкоштовно.

«У нас зараз іде війна, і нам є, куди витрачати гроші: на допомогу Збройним Силам і людям, які потребують допомоги. Тому безкоштовна трансляція для українського народу – це дуже важливо», – пояснив Усик своє рішення.

На фінальну прес-конференцію перед боєм він прийшов в українському строї, а опісля заспівав «Ой у лузі червона калина». На фінальне зважування одягнув Олександр Усик одягнув вишиванку та шаровари.

35-річний Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі. У 2018 році вирішив перейти у вищу вагову категорію і відтоді провів три бої – проти американця Чазза Візерспуна, британців Дерека Чісори та Ентоні Джошуа. Усі вони завершилися перемогою українця. Загалом у професійній кар’єрі Усик досі жодного бою не програв.