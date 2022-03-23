Реванш між Джошуа та Усиком має відбутись у червні

Боксер Олександр Усик виїхав з України для підготовки до бою-реваншу з Ентоні Джошуа. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у коментарі виданню «Трибуна».

«Ми бачимо, скільки спортсменів їдуть та перемагають. Ми зробимо все, щоб вони їхали. Наразі Олександр Усик поїхав тренуватися, у нього буде бій за звання чемпіона світу. Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав усьому світу, що він завжди буде проти війни і він за мир. Це для нас дуже важливо», – розповів чиновник.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас підтвердив цю інформацію, додавши, що Усик може вільно перетинати кордон, оскільки він є багатодітним батьком. У свою чергу, промоутер його суперника Едді Хірн скептично сприйняв новину про від'їзд Усика і заявив, що не вірить у можливість реваншу в теперішніх умовах. У першому поєдинку Усик переміг Джошу рішенням суддів і став чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super, IBO і WBO. Попередньо другий бій між боксерами має відбутись у червні.

Напередодні стало відомо, що друг Усика боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, щоб залишитися та захищати Україну. Попри заборону виїзду з країни чоловіків від 18 до 60 років, 34-річний Ломаченко міг отримати такий дозвіл – заради чемпіонських боїв.

До початку вторгнення Росії в Україну і Усик, і Ломаченко мали подібні політичні погляди і відзначились низкою скандальних заяв про «братські народи», «важливу роль РПЦ» тощо. Одразу після початку війни обоє вступили до лав територіальної оборони України.

Усик і Ломаченко вступили до лав територіальної оборони України

Попри війну українські спортсмени, які мають можливість, продовжують брати участь у міжнародних змаганнях та здобувати перемоги. Зокрема, українська збірна інваспортсменів посіла друге місце в загальнокомандному заліку Паралімпіади, здобувши рекордні 29 медалей.

Шість українських легкоатлеток поїхали на чемпіонат світу, де Ярослава Магучіх стала чемпіонкою зі стрибків у висоту в приміщенні, а Марина Бех-Романчук здобула срібло в потрійному стрибку. Представництво України на чемпіонаті було б більшим, проте частина спортсменів не змогла виїхати зі своїх міст через бойові дії. Після завершення змагань більшість легкоатлеток залишились далі тренуватися за кордоном.